Матч звезд НХЛ: смотреть трансляцию в прямом эфире

Началась бесплатная видеотрансляция Матча всех звезд НХЛ

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

В канадском городе Торонто на льду «Скоушабэнк-арены» начался Матч звезд НХЛ-2024. В России официально не показывают данное мероприятие.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию Матч всех звезд НХЛ можно в социальной сети ВКонтакте в специальных тематических сообществах.

Расписание Матча всех звезд НХЛ

23:00 — Команда Макдэвида — Команда Маккиннона 00:00 — Команда Мэттьюса — Команда Хьюза 01:30 — Финал

В матче примут участие пять российских хоккеистов: Александр Георгиев («Колорадо»), Сергей Бобровский («Флорида»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).

Ознакомиться подробнее с составами команд Макдэвида, Мэттьюса, Маккиннона и Хьюза можно на сайте «СЭ».

Ранее, 3 февраля, форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид победил в конкурсах мастерства на Матче звезд НХЛ. В качестве приза 27-летний канадец получит один миллион долларов.

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