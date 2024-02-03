Футбол
На фоне сложного графика. Один из лидеров Атлетика Бильбао получил повреждение в матче против Мальорки
Плохие новости для команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 2 февраля, "Атлетик Бильбао" играет против "Мальорки" в рамках 23-го тура Ла Лиги.
Во втором тайме вингер "Атлетико" Нико Уильямс потянул мышцу ноги, а на 68' покинул поле.
На замену 21-летнему испанцу вышел Муньяин.
Нико является лидером команды. В этом сезоне Ла Лиги Уильямс участвовал в 19 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.
"Атлетик" ведет борьбу за ТОП-4, а вскоре будет играть полуфинал Кубка – потеря лидера является большим ударом по баскам.
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