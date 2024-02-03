На фоне сложного графика. Один из лидеров Атлетика Бильбао получил повреждение в матче против Мальорки

Плохие новости для команды

Getty Images/Global Images Ukraine

1

Сегодня, 2 февраля, "Атлетик Бильбао" играет против "Мальорки" в рамках 23-го тура Ла Лиги.

Во втором тайме вингер "Атлетико" Нико Уильямс потянул мышцу ноги, а на 68' покинул поле.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На замену 21-летнему испанцу вышел Муньяин.

Нико является лидером команды. В этом сезоне Ла Лиги Уильямс участвовал в 19 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.

"Атлетик" ведет борьбу за ТОП-4, а вскоре будет играть полуфинал Кубка – потеря лидера является большим ударом по баскам.

Читайте такжеАгирре — о матче против Атлетика Бильбао: Это соперник, который не дает дышать

www.ua-football.com