НХЛ едет на Олимпиаду и создает свой «Евротур» без России. Турнира всех сильнейших мы пока не увидим

НХЛ в 2025 году проведет турнир сборных без участия России

НХЛ объявила, что отпустил игроков на Олимпиаду. Фото Kiyoshi Mio, USA Today Sports Пятничные новости — плюс для международного хоккея, но не для нашего.

Первые лица НХЛ, профсоюза хоккеистов НХЛ и ИИХФ на специальной пресс-конференции объявили о том, что игроки сильнейшей лиги мира поедут на две ближайшие Олимпиады (2026 и 2030). Договоренность об этом достигнута, причем вопросы страховки, логистики и сопутствующих расходов лягут на плечи международной федерации.

Кроме того, в феврале 2025-го состоится «Турнир четырех» с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии. Они будут составлены из игроков с действующими контрактами с клубами НХЛ на сезон-2024/25. Планируется провести семь матчей в течение девяти дней.

Этот междусобойчик напоминает заокеанский вариант Евротура. Сложно представить, что звезды лиги в разгар сезона будут в массе своей относиться к нему как-то иначе. Турнир в таком виде должен стать предтечей к возвращению Кубка мира в полноценном формате. НХЛ рассчитывает провести его в 2028 и 2032 годах, хотя в данный момент о конкретике говорить рановато.

Сбалансированный международный календарь на два ближайших четырехлетних цикла сложно воспринимать как невероятное достижение. Это решение напрашивалось уже как лет десять. Но НХЛ каждый раз занимала изоляционистскую позицию, показав, что со стратегическим планированием внутри организации существуют проблемы. Сейчас престарелые боссы лиги пришли к варианту, который давным-давно казался очевидным и чуть ли не единственно правильным.

Даже в такой ситуации можно было бы подпрыгнуть от радости, не обращая внимания на избыточный оптимизм со стороны светившихся комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна и главы ИИХФ Люка Тардифа. Последний, например, увлекся настолько, что сообщил место проведения хоккейного турнира Олимпиады-2030 — это Ницца, хотя официально выбор страны должен состояться в июле на 142-й сессии МОК в Париже.

Хоккейной России от свежих новостей в любом случае не горячо, не холодно. Она пока остается в глухой изоляции. Тот, кто назовет такую Олимпиаду турниром с участием всех сильнейших, автоматически станет лицемером.

Тардиф тем временем повторил то, что делал уже много раз. Вопрос о возвращении российских команд на международную арену будет обсуждаться каждый год и зависит от текущей политической ситуации. Очевидно, что пока потепление во взаимоотношениях с Западом нельзя считать темой ближайшего будущего. Спорт напрямую зависит от политики, поэтому прообраз сборной России на Олимпиаду-2026 дальше монитора или бумаги, скорее всего, не уйдет. Прикинуть можно — только ценности в этом почти никакой. Реальных шансов поехать в командном виде спорта в Милан очень мало — больших иллюзий строить не стоит.

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