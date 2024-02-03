Он был обречен. Почему Кузьменко обменяли из «Ванкувера»

Кузьменко обменяли из «Ванкувера» в «Калгари»

Андрей Кузьменко. Фото USA Today Sports Комментарий обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера.

Раньше свободы было больше

Мне жаль, что так получилось, поскольку «Ванкувер» в этом сезоне выглядит командой, способной на что-то в Кубке претендовать. А в прошлом сезоне Кузьменко был там чудо как хорош.

Но, видимо, обе стороны посчитали надежды и ресурсы для возвращения в прошлогодний режим исчерпанными, и если уж Андрей со своим агентом Дэном Мильштейном сняли запрет на обмен в «Калгари» (далеко не самое популярное место среди энхаэловцев, хотя все же не Виннипег), значит, ситуация стала неразрешимой.

Логика развития событий как раз прослеживается вполне четко. Кузьменко — очень талантливый, но очень акцентированный на атаку игрок. У системных тренеров, которые требуют от всех игроков в обороне одного и того же, такие форварды испытывают проблемы. Что с Андреем и произошло. А игроком, способным, ломая свою систему, приносить своим талантом команде намного больше пользы, чем вреда, Токкет Кузьменко не счел.

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Прошлый сезон он начал у Брюса Будро, который давал ему много свободы и освобождал от значительного количества обязаловки на своей половине площадки. Кузьменко почувствовал уверенность, кураж, начал регулярно и красиво забивать. Насколько при этом страдала оборона — видимо, не особо, раз по итогам регулярки у него при невыходе «Кэнакс» в плей-офф было «плюс 9».

Во второй половине той регулярки Будро уволили, назначив Рика Токкета, системного строгого тренера, для которого выполнение установки всеми без исключения — обязательная программа. И тут для Кузьменко прозвучал первый звонок — его тут же перевели в третье звено.

Андрей ответил более чем достойно — голами даже при сильно сокращенном игровом времени, и вскоре Токкет вернул его в топ-6, и Андрей первый свой сезон в НХЛ закончил с шикарными для новичка показателями — 39+35 (побил клубный рекорд Павла Буре для дебютантов по голам).

При этом Токкет, по результатам своих матчей вошедший в топ-5 лиги за этот отрезок (но было уже поздно), тоже почувствовал уверенность и в новом сезоне стал внедрять свою систему уже более решительно и уже без всяких компромиссов. С начала сезона Кузьменко оказался в первом звене с Элиасом Петерссоном и Ильей Михеевым (более подходящим под модель Токкета игроком), но в течение ноября вышел у тренера из доверия и в конце месяца сел в ложу прессы.

Ключевое тут — что «Ванкувер» шел и идет в лидерах чемпионата, возглавляет на данный момент Западную конференцию и не дает оснований Токкету считать, что он что-то делает неправильно.

Фото USA Today Sports

Не смог перестроиться

Недавно всю ситуацию в шоу на YouTube понятно объяснил Андрей Николишин, причем сославшись на одного из тренеров «Ванкувера», своего друга Сергея Гончара. По словам Василича (многолетнее прозвище Николишина, полученное… еще тинейджером), Кузьменко очень хотел перестроиться в соответствии с тем, что требовал Токкет, — но просто не мог. Он привык играть в философски совершенно другой хоккей. Я бы сказал — ларионовский, пусть профессионалы, если что, меня поправят.

Я и сам в начале ноября имел возможность спросить Токкета о снизившейся результативности Кузьменко (у него тогда было 3+6 в 10 матчах — по очкам-то недурно, почти одно за игру) — и услышал вот что: «Мы не думаем об индивидуальной статистике. Хоккей — командная игра. Если Андрей забивает — это для нас прекрасно, и его голы — часть нашей игры, но у нее есть и другие составляющие. Главное, чтобы мы были командой, и в этом смысле я предпочитаю не делать слишком большую ставку на чью-то персональную результативность. Когда мы выигрываем, меня мало волнует, кто именно забивает».

Сам Кузьменко, объясняя прошлогодний суперсезон, сказал мне так: «Многое совпало. Начиная от команды, отношения ко мне, поддержки друзей, которые были со мной, и заканчивая большинством, звеньями, в которых я играл. Все эти моменты сложились воедино — и в том сезоне у меня неплохо сложилось».

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В этом сложилось иначе. В декабре — январе он оказывался вне заявки уже регулярно. При этом у Андрея было несколько ярких вспышек — красивых голов и передач, — но, судя по всему, и он, и Токкет убедились, что несоответствие в их понимании хоккея — фатальное.

Рику голов и без Кузьменко более чем хватает, а когда возникла возможность взять у «Калгари» прекрасного двустороннего центра Элиаса Линдхольма, несравнимо лучше подходящего под систему Токкета и его видение игры команды в плей-офф, полностью доверяющий тренеру клуб за ценой не постоял.

Фото USA Today Sports

Вся эта история полностью монтируется с ситуацией начала 2022 года, когда Алексей Жамнов и его штаб (в который тоже входил Гончар!) отцепили Кузьменко от основы сборной России на Олимпиаде в Пекине и он, не желая ждать у моря погоды (не стал бы исключать и давления Романа Ротенберга — сборная-то тогда была подчинена конкурирующей группе руководителей), досрочно улетел домой. И там тоже была история с системой, в которую художник Кузьменко не вписывался.

Но в той ситуации, на мой взгляд, жизнь доказала неправоту Жамнова и его помощников. Да, сборная дошла до финала, но с совсем незрелищным, рабоче-крестьянским хоккеем. Воли и единства там было море, а вот творчества… один Никита Гусев. Да, на этой игровой дисциплине сборная, может, и взяла серебро, но для золота ей был нужен нестандартно мыслящий игрок. В Пхенчхане была тройка Гусев — Дацюк — Капризов, которая при трех других рабочих принесла золото. А в Пекине — постаревший, ставший более медленным Гусев и больше никого. Никто в итоге с финнами и не зарешал.

Эта история — о вечной дилемме, которая стоит перед тренерами: о соотношении дисциплины и творчества, об исключениях, которые они могут или не могут делать для неординарных игроков. И Жамнов, и Токкет решили, что не могут.

Выводы можно будет делать после и в зависимости от того, как «Ванкувер» сыграет в плей-офф и как Кузьменко освоится в «Калгари». Надо ведь понимать, что после первого же сезона «Кэнакс» дали ему серьезную зарплату — больше пяти миллионов в год — и требовали уже не как от игрока второго сезона в НХЛ, а как от высокооплачиваемого хоккеиста. И долго терпеть его срастание с хоккеем Токкета оказались не готовы.

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Это сугубо хоккейная и довольно часто встречающаяся в игре история, которую не стоит драматизировать и преувеличивать. Могу только пожелать обеим сторонам, и Андрею в первую очередь, чтобы на выходе они оказались в плюсе.

И одна из самых важных вещей тут заключается в том, чтобы штаб «Калгари» понял и принял специфический хоккей Кузьменко. Сам он уже убедился в том, что не все тут так просто и сладко, как могло показаться по первому сезону, и теперь знает, чего можно ждать. С его стороны важно не зажаться и показывать у чужих ворот тот хоккей, которым мы наслаждались в прошлом сезоне. Но если есть в НХЛ категория игроков, которым по их стилю все равно, что у команды за тренер, то Кузьменко — совсем другой. Он очень зависим от манеры игры и восприятия тренером его самого. В этом смысле его талант — красивая, но хрупкая чаша, которую нельзя уронить, иначе получишь осколки, которые уже не склеить.

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