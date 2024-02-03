Он скрывал свой диагноз: уникальная карьера и трагическая смерть первого украинца в Фенербахче

Речь о защитнике Иване Вишневском, которого Фенербахче приобрел у Днепра в 1989 году за 100 тысяч долларов.

Вспоминаем первого украинского легионера турецкого гранда, подписавшего контракт с Фенербахче в 1989 году.

Его карьера уникальна. В команду мастеров украинец попал в 23 года. До этого окончил ПТУ по специальности плиточник-облицовщик и отслужил в армии в строительном батальоне. Зенитом его карьеры стал Днепр, куда Вишневский приехал в 27 лет (!). Но уже год спустя украинец выступал за сборную СССР. А с Днепром, за неполные шесть сезонов, выиграл шесть наград, в том числе золотые медали союзного первенства и кубок страны.

Дальше было Фенербахче. Иван стал первым футболистом в истории Днепра, подписавшим контракт с зарубежным клубом. И первым украинцем в чемпионате Турции. Турецкие журналисты за манеру игры Ивана называли Буйволом. После завершения игровой карьеры Вишневский работал в тренерском штабе винницкой Нивы и Днепра, где хорошо зарекомендовал себя. Продолжения, к сожалению, не было – все перечеркнула ужасная болезнь…

Из стройбата в Днепр

20 сентября 1987 года. Днепр в своем первом матче в качестве хозрасчетного (нынешним языком – профессионального) клуба на родном стадионе «Метеор» принимал московское Динамо. В вязкой игре при преимуществе хозяев поля на табло долгое время горели нули. На 81-й минуте москвич Стукашов забил гол. До окончания матча оставалось несколько минут. Разочарованные болельщики уже начали покидать стадион. И здесь из глубины поля в атаку подключился центральный защитник Днепра Иван Вишневский. Врывается в штрафную соперника и наносит результативный удар.

Сразу отметим, что особых бомбардирских талантов у Вишневского не наблюдалось. Это был единственный гол Ивана в составе Днепра. Но именно этот эпизод лучше всего дает представление о характере Вишневского. На поле он отличался невозмутимостью и настоящим олимпийским спокойствием в любых ситуациях.

Иван родился в селе Миролюбовка Тернопольской области. Азы игры будущий футболист овладевал, гоняя мяч на стадионе родной школы. Закончив ее, Вишневский поступил в ПТУ, а после устроился на работу плиточником.

О футболе снова вспомнил, когда призвали в армию. Выступал за команду своего строительного батальона. А когда закончилась служба, Вишневского пригласили в любительскую команду тернопольского завода «Ватра», известного производством светильников. В играх за заводскую команду Ивана заметили селекционеры винницкого Локомотива, выступавшего во второй союзной лиге.

Честь железнодорожников Вишневский защищал четыре сезона. Здесь же, в Виннице, Иван встретился и со своей будущей женой. Ольга училась в педагогическом институте и жила рядом со стадионом. На арене и познакомились. В 1980 году сыграли свадьбу. Семейная жизнь благотворно повлияла на игру Вишневского. К либеро Локомотива стали присматриваться клубы высшей лиги, и в 1982 году Иван решился на переезд в московский Спартак.

Но в Москве дела не сложились с самого начала: в одной из первых игр чемпионата новобранец получил травму паховых колец. К тому же в Спартаке не торопились с обещанной квартирой, а у Ивана уже родился первенец. Поразмыслив, футболист решил вернуться в Винницу.

Узнав об этом, защитником заинтересовались и украинские клубы. Первый раз наставник Днепра Владимир Емец приглашал Ивана в Днепропетровск в чемпионском для команды 1983 года. Вишневский даже написал заявление о приеме на работу, но в последний момент неожиданно отказался от перехода, за что не ушел от месячной дисквалификации. Чем же был вызван такой крутой вираж квалифицированного защитника?

«У нас был маленький ребенок, по сути, мы только начинали жить, — объясняла этот шаг в разговоре с автором этих строк вдова футболиста Ольга Вишневская, — В Виннице ему пообещали добавить зарплату, дать квартиру, машину. И после семейного совещания он решил остаться».

Свой последний сезон во второй лиге Вишневский провел блестяще. Из селекционеров посмотреть на его игру не наведывался только ленивый. После окончания чемпионата такого количества предложений не было, наверное, ни у кого: украинца хотели видеть в своем составе 12 (!) команд высшей лиги чемпионата СССР.

Сыграть в финале Евро-1988 против ван Бастена и Гуллита

Все решил звонок Владимира Емца и его короткий спич: «Иван, мы тебя снова ждем». Дважды этот специалист никого не приглашал. Дебютировал в Днепре Вишневский в выездном матче против ЦСКА. И своей игрой сразу же доказал правильность выбора главного тренера.

Равномерно за Иваном закрепилась слава 1-го из наилучших защитников СССР. Он прекрасно читал игру, успешно действовал в борьбе на втором этаже, обладал позиционным чутьем и хорошей техникой первого паса, нередко начиная атаки своей команды. Такие действия не остались незамеченными тренерами сборной страны: Вишневского наряду с его одноклубниками Олегом Протасовым и Геннадием Литовченко начали регулярно вызывать в ее расположение. В 1985 защитник сыграл пять матчей за национальную команду. Впрочем, своим там Ивану стать не удалось. Эдуарда Малофеева на тренерском мостике команды сменил Валерий Лобановский. Украинский тренер больше доверял Олегу Кузнецову, с возможностями которого был прекрасно знаком по Динамо.

В 1988 году Вишневский был включен в заявку сборной СССР на чемпионат Европы в Германии. А после того, как Олег Кузнецов получил в ходе турнира две желтые карточки и не имел права играть в финале, для Ивана забрезжила надежда выйти на поле в решающем матче против голландцев. К сожалению, тренерский штаб сборной предпочел белорусу Сергею Алейникову.

«Сильно ли я обиделся, что не вышел в финале? — вспоминал позже Вишневский. — Да нет, тренеру, как говорится, виднее. Другое дело, что очень хотелось сыграть против Марко ван Бастена и Рууда Гуллита. Смог бы я удержать ван Бастена? По крайней мере, функционально на тот момент был готов очень прилично».

Однако в Днепре свои лучшие качества Иван проявлял с завидным постоянством. Годы, проведенные в Днепропетровске, стали самым ярким этапом его карьеры. В 1984-м и 1985-м Вишневский с партнерами завоевал бронзовые медали чемпионата страны, в 1987-м и 1989-м – серебряные. В 1988 году днепряне выиграли союзное первенство, а через год стали обладателями Кубка СССР. уверенностью он заряжал всех партнеров по команде. Выходя на поле, я мыслил примерно так: если забьем – выиграем. Ведь в обороне Ваню вряд ли кто-то сможет пройти».

В 1989 году у Вишневского в Днепре появился достойный дублер – 21-летний Владимир Геращенко. Молодой либеро прогрессировал от матча к матчу, действовал для своего возраста очень солидно. Ивану исполнилось 32 и он даже начал размышлять о возвращении в Винницу, где его очень ждали. Но здесь руководство клуба приятно шокировало игрока: «Есть возможность поиграть за одного из грандов турецкого футбола — стамбульский Фенербахче».

100 тысяч долларов за коммуниста

Домосед Вишневский размышлял над этим предложением. Но все же желание проверить свои силы на новом уровне пересилило все остальные доводы. В Стамбул вместе с Иваном ездил Евгений Кучеревский. Сумма трансфера, кстати, как для возрастного защитника в то время была поразительной — 100 000 долларов.

Ворота Фенербахче защищал немец Тони Шумахер, в нападении играл обладатель «Золотой бутсы» Танжу Чолак. Вишневский сразу закрепился в основном составе и по итогам сезона стал третьим в списке лучших легионеров турецкого чемпионата. Его фото изобиловали страницами местных газет и журналов. Правда, интерес СМИ был продиктован не только футбольными, но и политическими мотивами – украинца считали первым в Турции «легионером-коммунистом». Фенербахче заняло 2 строчку в чемпионате, что привело к смене тренера.

Новый тренер команды Гус Хиддинк привез с собой из Голландии центрального защитника Марселя Брандса (в 2010 году он станет техническим директором ПСВ, а в 2018 году спортивным директором Эвертона) и дал ясно понять Вишневскому, что на него не очень рассчитывает. Впрочем, у украинца был еще на год контракт с Фенербахче, а игра Ивана в дебютном сезоне позволила ему быстро найти нового работодателя. Заинтересованность в услугах 33-летнего ветерана проявил середняк турецкого элитного дивизиона Сариерсспор. Вишневский подписал двухлетний контракт и уже в первом сезоне команда в национальном чемпионате взлетела на заоблачное для себя четвертое место, опередив… Фенербахче!

«В Стамбуле мужчина получал около 2000 долларов в месяц, — вспоминала Ольга Вишневская, — в Сариерсспоре зарабатывал даже немного больше. В провинциальном клубе его авторитет очень высок. Если бы Ваня хотя бы немного знал турецкий язык, думаю, он стал бы там капитаном».

Когда в Сариерсспоре возникла потребность в нападающем, Иван порекомендовал Александра Гайдаша из симферопольской Таврии. А еще через два года по рекомендации Вишневского клуб пригласил его экс-одноклубника по Днепру Евгения Яровенко.

Вместе со Штанге

«Почему же следующий сезон стал для Ивана последним в Турции?» — спросил автор этих строк у Ольги Вишневской.

«Несмотря на то, что Ивану исполнилось 35, турки сами предложили продлить контракт еще на два года. Но у Вани возникли проблемы с мениском , он решил завершить карьеру.Мы вернулись в Днепропетровск.Наставник Днепра Николай Павлов предложил поработать в тренерском штабе команды.

Далее Иван работал в винницкой Ниве в тренерском штабе Вячеслава Грозного. Вячеслав Викторович мне запомнился своей неуемной целеустремленностью. Постоянно все записывал, конспектировал. Вскоре мы вернулись в Днепропетровск: в тренерском штабе Днепра мужчину захотел видеть Сергей Тигипко. Он тогда курировал клуб. Команду принял Бернд Штанге, а Ваня вместе с Олегом Тараном ему ассистировали. Многие считали мужа преемником немца, так как у него были неплохие организаторские способности, к нему очень хорошо относился Тигипко, но все перечеркнула болезнь».

Помочь ему уже никто не мог…

«Еще в 1988 году, накануне чемпионата Европы у Ивана побелело родимое пятно, было похоже на рак кожи, — вспоминала Ольга Вишневская. — Впоследствии врачи поставили диагноз – меланома. Через пять лет начали опухать паховые области, болезнь прогрессировала. По большому счету помочь ему уже никто не мог. В 1995 году Ваня уже ощущал сильную слабость. А я до последнего момента не знала диагноза. Он все скрывал, говорил, что у него просто проблемы с лимфоузлами. В конце апреля 1996 года его парализовало. Он никому, кроме меня, не разрешал находиться рядом с собой. Умер Ваня 11 мая».

Личное дело Ивана Вишневского:

Родился 21 февраля 1957 года.

Выступал за команды: Локомотив Винница (1979-1982, 1984), Спартак Москва (1983), Днепр Днепропетровск (1984-89), Фенербахче Стамбул, Турция (1989-90), Сариерспор Сариер, Турция (1990-92).

<p В составе сборной СССР провел 6 матчей.

Серебряный призер чемпионата Европы-1988. призер чемпионатов СССР Серебряный призер чемпионата Турции (1990) Обладатель Кубка Балкан (1991).

Тренерская карьера: Днепр (1992-1993, 1995), Нива Винница (1993-1994).

Умер 11 мая 1996 года.

Максим Розенко, Чемпион

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