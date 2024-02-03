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Овечкин еще не обошел Гретцки, но его уже преследует Мэттьюс. Обгонит ли американец легенд?

Мэттьюс забивает в НХЛ больше Овечкина в том же возрасте

Александр Овечкин и Остон Мэттьюс. Фото «СЭ»

Овечкин еще не обошел Гретцки, но его уже преследует Мэттьюс. Обгонит ли американец легенд?

Митч Марнер (№16) и Остон Мэттьюс (№34). Фото Sergei Belski, USA Today Sports 1/2 Остон уже сейчас забивает больше, чем капитан «Вашингтона» в том же возрасте.

Раз в несколько лет появляется какой-нибудь молодой перспективный снайпер, на которого смотрят эксперты и говорят: «Этот парень точно станет «новым Ови» и будет много забивать». Список из таких ребят наверняка уже очень внушительный. Из последних можно отметить двух: Остон Мэттьюс и Патрик Лайне.

Последнего даже как-то чаще сравнивали с капитаном «Вашингтона». Такой же хорошо поставленный щелчок… И все. Три сезона подряд на старте карьеры в НХЛ финн забивал 30+ (один раз ему удалось забросить 44 шайбы), но потом удача сошла на нет, и вмешался не самый приятный характер Патрика. Теперь, вероятно, добавилась игровая зависимость. Точной причины пока не называлось, но из-за нее форвард мог отправиться в программу помощи игрокам НХЛ. Ведь всем известно, что Лайне — большой любитель поиграть по ночам.

Карьера Остона — другое дело. Как и сдувшийся Лайне, Остон здорово начал карьеру в «Торонто» и три сезона подряд забивал по 30+ голов за регулярку. И не остановился, в отличие от финна. За все восемь сезонов Мэттьюс ни разу не забрасывал меньше 34 шайб, шесть раз ему удавалось отличиться по 40+ раз.

Мэттьюс точнее Овечкина

Сейчас, на момент паузы в НХЛ из-за Матча звезд, у американского форварда 527 встреч, в которых он забил 339 голов. У Овечкина на момент 527 игр было 324 шайбы. То есть прямо сейчас Мэттьюс отыгрывает у Овечкина уже 15 голов в будущей гонке за звание лучшего снайпера в истории лиги.

Как же так получилось? По факту на 320+ шайб у Ови ушло меньше сезонов, чем у Мэттьюса (7 против 8). Однако американец слишком много пропускал матчей из-за повреждений: за всю карьеру в НХЛ лидер «Торонто» только раз отыграл все 82 встречи за сезон. Ови же трижды на старте своего выступления за «Вашингтон» проводил по 80+ игр.

Овечкин еще не обошел Гретцки, но его уже преследует Мэттьюс. Обгонит ли американец легенд?

Получается, Остон играл меньше Ови, но забивал чаще. А средний процент реализации бросков у американца никогда еще не падал ниже 12,2. В то же время у Овечкина трижды эта цифра опускалась ниже. Получается, что пока Мэттьюс более стабильный снайпер, чем в свое время был Овечкин.

А ведь сезон еще не закончился. Прямо сейчас у Остона сумасшедшие 40 голов в 46 встречах. Многие форварды мечтают о графике «очко за игру», а Мэттьюс так раскачался, что намерен выдать «гол за игру»? Прямо сейчас в НХЛ, конечно, у него есть какие-то теоретические соперники вроде Сэма Рейнхарта (37 шайб) из «Флориды», Давида Пастрняка (33) из «Бостона» и Никиты Кучерова (32) из «Тампы». Однако все они на свои 32+ гола уже потратили больше матчей, чем Остон.

Овечкин еще не обошел Гретцки, но его уже преследует Мэттьюс. Обгонит ли американец легенд?

Фото Sergei Belski, USA Today Sports

Сейчас у Мэттьюса партнеры круче, чем у Ови

Здесь нет одного старого друга-центра, который всю карьеру будет играть на рекорд россиянина. Здесь даже лучше — таких друзей несколько.

У «Торонто» есть ряд классных форвардов вроде Митча Марнера, Вильяма Нюландера и Джона Тавареса. Можно сколько угодно шутить про то, что половина от потолка зарплат пока никак не принесет команде хотя бы финал конференции, но нельзя отрицать талант и высочайшее мастерство каждого из этих игроков.

Самое главное — это вариативность схем и сочетаний троек. Мэттьюс постепенно превращается конкретно в снайпера, но он совершенно не зависит от какого-то одного единственного партнера. Рядом с ним одинаково здорово играет каждый из вышеперечисленных форвардов.

А самое главное, что нельзя сказать, будто своим броском Остон прокачивает всех одноклубников. Форвард «Торонто» способен создать и реализовать момент самостоятельно, однако со звездными партнерами по команде, конечно, он взаимодействовал чаще.

Овечкин еще не обошел Гретцки, но его уже преследует Мэттьюс. Обгонит ли американец легенд?

Как дела у Овечкина с партнерами после ухода Бэкстрема? Вы и сами уже понимаете. Александр в нынешнем сезоне забросил 9 шайб, из них одну — без соавторов, дважды — с передач Евгения Кузнецова и еще шесть голов с помощью совершенно разных хоккеистов.

Одна из причин спада — отсутствие стабильного топ-игрока рядом, который смог бы кормить снайпера хорошими и своевременными передачами. В итоге теперь у многих возникают ожидаемые сомнения по поводу того, сможет ли Александр забросить еще 64 шайбы и установить новый снайперский рекорд.

Но вряд ли после первой же серьезной неудачи россиянин поднимет белый флаг. Стоит ожидать от Овечкина пересмотр плана подготовки к следующему сезону. Вероятно, кто-то из молодых нападающих сможет проявить себя рядом с легендой НХЛ.

Остон же сейчас получил хорошую фору. Игроку всего 26 лет, рядом с ним несколько талантливых и высококлассных форвардов, а впереди — долгая карьера. Единственное, что могло бы помешать Мэттьюсу угнаться за Овечкиным и Гретцки, — большое количество травм. Настораживает, что лидер «Торонто» редко проводит полноценный сезон в регулярном чемпионате, но пока ему удавалось компенсировать это более точными бросками.

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