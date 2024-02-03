Примера. Атлетик — Мальорка 4:0. Подтянулись к ТОП-4, но потеряли Нико

Легкая победа басков

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Матч двух полуфиналистов Кубка короля показал лишь, что команды находятся на категорично разных уровнях.

По сути, "Мальорки" мы на поле не увидели. Она сражалась, отбивалась, пыталась подавать стандарты, но все мимо кассы. Даже момента нормального не создали.

Особенно беспомощность гостей была заметна на фоне "Львов", у которых получалось вообще все. Представьте себе, дубль оформил 33-летний левый бек Юри Берчиче. И как оформил! Ветеран просто гениально пробивал в одно касание после подач со штрафных.

Уже во втором тайме счет до разгромного довел Гурусета, замкнув дальнюю штангу.

Да что там — забил даже Икер Муньяин, который не проходит в основу Бильбао и не забивал в элите с апреля 2022-го.

С креативом у "Атлетика" все прекрасно, вопросов никаких. Но и ложка дегтя тоже была — это травма Нико Уильямса, который потянул ногу, делая рывок.

Без своего лучшего ассистента "Атлетику" следующие 3-4 недели придется непросто, но пока в таблице он 5-й с 45 очками; до "Барсы" и "Атлетико" еще 2 балла. "Мальорка", тем временем, осталась 15-й с 20 очками.

23-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" — "Мальорка" — 4:0

Голы: Берчиче, 3, 16, Гурусета, 62, Муньяин, 89

"Атлетик": Симон — де Маркос, Ерай, Паредес, Берчиче — де Галларета (Эррера, 68), Прадос — Уильямс (Аду, 82), Сансет (Рауль Гарсия, 79), Нико Уильямс (Муньяин, 68) — Гурусета (Хаурегисар, 79)

"Мальорка": Райкович — Гонсалес (Видаль, 57), Вальент, Раильо, Копете (Мурики, 46), Хауме Коста — Антонио Санчес (Дардер, 57), Маскарель, Морланес, Дани Родригес (Льябрес, 76) — Ларин (Абдон, 76)

Предупреждение: Ларин, 75

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