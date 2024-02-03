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Примера. Валенсия — Альмерия 2:1. Победный гол на счету Яремчука

«Летучие мыши» думают о еврокубках

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Terron/Europa Press

    • "Валенсия" не без проблем одолела "Альмерию", чье невезение уже набрало каких-то неправдоподобных форм.

    Сегодня гости втрое чаще пробивали по воротам, но гол Эдгара отменил ВАР; еще 2-3 раза Мелеро, Рамазани и компания не могли забить с нескольких метров.

    Другое дело — "Валенсия". Хозяева открыли счет благодаря прострелу на Уго Дуро, а Роман Яремчук удвоил его, отклеившись от опекунов при навесе. Два момента — два гола.

    Пепелу мог забивать третий мяч в середине второго тайма, но с пенальти пробил в штангу.

    Касательно "Альмерии", то она свой гол таки вымучила после перерыва, но на большее южан не хватило. Во-первых, замены не сыграли; Ромеро и Лосано выглядели слабо. Во-вторых, "Валенсия" хоть и отошла назад, но сделала это организованно, и последние 15-20 минут прошли вообще без моментов.

    Роман Яремчук провел на поле 69 минут, и кроме гола отметился двумя обводками и частой верховой борьбой на чужой половине.

    В таблице победа подняла "Валенсию" на 7-е место с 35 очками. У "Альмерии" все еще безнадежные 6 баллов и 20-е место.

    23-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

    "Валенсия" — "Альмерия" — 2:1

    Голы: Дуро, 14, Яремчук, 23 — Аррибас, 50

    "Валенсия": Мамардашвили — Фулькье, Москера, Озкачар, Гайя — Диего Лопес (Фран Перес, 62), Пепелу, Гильямон, Герра (Васкес, 70) — Яремчук (Альберто Мари, 70), Дуро (Амалла, 90+1)

    "Альмерия": Масимиану — Пубиль, Монтес (Баба, 34), Чуми (Марези, 82), Сентельес — Эдгар Гонсалес, Лопи — Аррибас (Робертоне, 82), Мелеро (Лосано, 61), Рамазани — Баптистао (Ромеро, 61)

    Предупреждения: Яремчук, 24, Герра, 25, Москера, 62, Гильямон, 73 — Сентельес, 61, Эдгар Гонсалес, 64, Лосано, 72, Рамазани, 90+3, Робертоне, 90+3

    Удаление: Баптистао, 90+2

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