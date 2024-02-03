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Футбол

Российский форвард Кучеров не попал в Топ-8 в конкурсах на Матче звезд НХЛ

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал лучшим по итогам первых шести конкурсов на Матче звезд НХЛ. Он выиграл конкурсы на скорость, владение клюшкой и точность броска. Всего он набрал 15 очков.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров участвовал в конкурсах по броскам в касание, точность паса, владению клюшкой и точностью броска. Он набрал 0,5 очка.

Российский форвард Кучеров не попал в Топ-8 в конкурсах на Матче звезд НХЛ

Восемь лучших игроков теперь выступят в седьмом конкурсе — выходы один на один с вратарем. Затем шестеро лучших попадут в финал с прохождением препятствий, где баллы удваиваются (10 за первое место, 8 — за второе и так далее). Победитель получит 1 миллион долларов.

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