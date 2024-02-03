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С отличной точкой от экспортера Ярмоленко. ДР Конго – Гвинея 3:1. Видео голов и обзор матча

Четвертьфинальный поединок КАН был богат голами

Twitter: CAF_Online

    • Во втором матче стадии 1/4 финала Кубка Африки ДР Конго в волевом стиле победил Гвинею. Центрбек “Марселя” и номинальных хозяев Мбемба сначала привез пенальти в свои ворота, а через семь минут сам и исправился точным ударом с тяжелой позиции. Во втором тайме конголезцы тоже забили одиннадцатиметровый, а отличную точку в матче на 82 минуте поставил бывший партнер Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме" Артур Масуаку. Он прямым ударом со стандарта с боковой линии стал третьим вчерашним голеадором своей команды.

    ДР Конго – Гвинея 3:1

    Голы: Мбемба 27, Висса 65 (пен.), Масуаку 82 – Байо 20 (пен.)

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