Шахтер назвал заявку на Лигу Европы

Стала известна заявка Шахтера

Шахтер обнародовал заявку на Лигу Европы, в которую вошли 30 футболистов.

Об этом сообщает прессслужба «горняков».

Заявка Шахтера на Лигу Европы -2024:

Вратари: 1. Артур Рудько, 31. Дмитрий Резник, 42. Денис Барченко*, 48. Денис Твардовский

Защитники: 3. Стал Лемкин, 5. Валерий Бондарь , 13. Георгий Гочолеишвили, 16. Иракли Азаров, 22. Николай Матвиенко, 23. Педриньо, 25. Новатус Мироши, 26. Ефим Конопля, 32. Эдуард Козик, 44. Ярослав Ракицкий

Ползащита Тарас Степаненко, 7. Эгиналду, 8. Дмитрий Криськив, 9. Мар Швед, 10. Георгий Судаков*, 11. Александр Зубков, 21. Артем Бондаренко, 27. Олег Очеретько, 29. Егор Назарина, 30. Марлон Гомес, 37. Кевин, 39. Невертон, 77. Виктор Цуканов

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Даниил Сикан, 18. Кевин Келси

Напомним, первый официальный матч после зимней паузы Шахтер сыграет в Лиге Европы УЕФА с Марселем. Поединок состоится 15 февраля в Гамбурге на Фолькспаркштадионе.

Ранее Шахтер подписал новый контракт с Очеретько.

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