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Арсенал с Зинченко победил Ливерпуль, Челси с ассистом Мудрика проиграл Вулвергемптону: результаты матчей АПЛ

Результаты матчей 23-го тура английской Премьер-лиги

в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги.

Чемпионат Англии — АПЛ
23 тур, 4 февраля

Челси — Вулвергемптон 2:4 (1:2)

Голлы: 1:0 — 19 Палмер, 1:1 — 22 Кунья, 1:2 — 43 Дисаси, 1:3 — 63 Кунья, 1:4 — 82 Кунья (пен), 2:4 — 86 Силва

Украинец Михаил Мудрик вышел на поле на 72-й минуте и отличился ассистом, выполнив удачную подачу с углового.

Борнмут — Ноттингем 1:1 (1:1)

Голлы: 1:0 — 5 Клюйверт, 1:1 — 45 Хадсон-Одой

Илья Забарный отыграл в составе хозяев весь матч.

Манчестер Юнайтед — Вест Гэм 3:0 (1:0)

Голлы: 1:0 — 23 Гойлунд, 2:0 — 49 Гарначо, 3:0 — 84 Гарначо

Арсенал — Ливерпуль 3:1 (1:1)

Голы:1:0 — 14 Сака, 1:1 — 45 +3 автогол Габриэл, 2:1 — 67 Мартинелли, 3:1 — 90+2 Троссард

Александр Зинченко был заменен по перерыву.

champion.com.ua

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