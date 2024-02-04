Футбол
Арсенал с Зинченко победил Ливерпуль, Челси с ассистом Мудрика проиграл Вулвергемптону: результаты матчей АПЛ
Результаты матчей 23-го тура английской Премьер-лиги
в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги.
Чемпионат Англии — АПЛ
23 тур, 4 февраля
Челси — Вулвергемптон 2:4 (1:2)
Голлы: 1:0 — 19 Палмер, 1:1 — 22 Кунья, 1:2 — 43 Дисаси, 1:3 — 63 Кунья, 1:4 — 82 Кунья (пен), 2:4 — 86 Силва
Украинец Михаил Мудрик вышел на поле на 72-й минуте и отличился ассистом, выполнив удачную подачу с углового.
Борнмут — Ноттингем 1:1 (1:1)
Голлы: 1:0 — 5 Клюйверт, 1:1 — 45 Хадсон-Одой
Илья Забарный отыграл в составе хозяев весь матч.
Манчестер Юнайтед — Вест Гэм 3:0 (1:0)
Голлы: 1:0 — 23 Гойлунд, 2:0 — 49 Гарначо, 3:0 — 84 Гарначо
Арсенал — Ливерпуль 3:1 (1:1)
Голы:1:0 — 14 Сака, 1:1 — 45 +3 автогол Габриэл, 2:1 — 67 Мартинелли, 3:1 — 90+2 Троссард
Александр Зинченко был заменен по перерыву.