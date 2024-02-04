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Футбол

Египет уволил главного тренера после провала на Кубке Африки

Руй Витория отправлен в отставку

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Египет уволил португальского тренера Руи Виторию после провального выступления на Кубке африканских наций в Кот-д'Ивуаре. "Фараоны" выбыли из турнира на стадии 1/8 после поражения в серии пенальти 8-7 против ДР Конго. Напомним, что Египет не выиграл ни в одном из матчей. Коллектив смог пройти в раунд плей-офф трижды сыграв в ничью на групповом этапе 2-2 — против Мозамбика, Ганы и Кабо-Верде.

    Сегодня Футбольная ассоциация Египта официально объявила, что главный тренер вместе с персоналом покидают команду.

    Контракт с португальским наставником был рассчитан до 2026-го года. Его старт во главе с "фараонов" начался хорошо, коуч выиграл 12 из 14 игр перед началом КАН.

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