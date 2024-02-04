Хави: Мы платим за дело Негрейры

Витор Роке не сыграет в следующей игре

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Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес оценил игру "Барселоны" против "Алавеса", 1:3. И поделился мыслью о том, что к "Барселоне" несправедливо относятся из-за дела Негрейры.

"В сегодняшней игре мы были очень эффективны, чего нам не хватало в течение сезона. Я думаю, что это очень важная победа. Удаление Витора – очередная ошибка судей по отношению к нам. Вы сами видите, что происходит, мы расплачиваемся за дело Негрейры".

Напомним, на 67-й минуте матча форвард "Барселоны" Витор Роке получил желтую карточку за столкновение с защитником "Алавеса" Науэлем Тенальей. На 72-й получил вторую карточку, когда зацепил ногу совершавшего подкат под него защитника Рафы Марина.

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