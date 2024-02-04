Футбол
Жирона не обыграла Реал Сосьедад, гол Яремчука помог Валенсии одолеть Альмерию: результаты матчей 23 тура Ла-Лиги
3 февраля в 23 туре испанской Ла-Лиги состоялось четыре матча.
> Чемпионат Испании — Ла-Лига 23 тур, 3 февраля
Валенсия — Альмерия 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 — 14 Дуро, 2:0 — 23 Яремчук, 2:1 — 50 Аррибас
Нападающий Валенсии Роман Яремчук забил гол и был заменен на 70-й минуте матча.
Гранада — Лас-Пальмас 1:1 (1:0)
Голлы: 1:0 — 43 Мендес, 1: 1 — 68 Пехиньо
Алавес — Барселона 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 — 22 Левандовский, 0: 2 — 49 Гюндоган, 1:2 — 51 Омородин, 1:3 — 63 Роке
Жирона — Реал Сосьедад 0:0
полузащитник Жироны Виктор Цыганков провел 80 минут. Артем Довбик пропустил игру из-за травмы.