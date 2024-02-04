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Жирона не обыграла Реал Сосьедад, гол Яремчука помог Валенсии одолеть Альмерию: результаты матчей 23 тура Ла-Лиги

3 февраля в 23 туре испанской Ла-Лиги состоялось четыре матча.

> Чемпионат Испании — Ла-Лига 23 тур, 3 февраля

Валенсия — Альмерия 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 — 14 Дуро, 2:0 — 23 Яремчук, 2:1 — 50 Аррибас

Нападающий Валенсии Роман Яремчук забил гол и был заменен на 70-й минуте матча.

Гранада — Лас-Пальмас 1:1 (1:0)

Голлы: 1:0 — 43 Мендес, 1: 1 — 68 Пехиньо

Алавес — Барселона 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 — 22 Левандовский, 0: 2 — 49 Гюндоган, 1:2 — 51 Омородин, 1:3 — 63 Роке

Жирона — Реал Сосьедад 0:0

полузащитник Жироны Виктор Цыганков провел 80 минут. Артем Довбик пропустил игру из-за травмы.

champion.com.ua

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