Кубок Африки. Кабо-Верде — ЮАР 0:0 (пенальти — 1:2). Четыре сейва в серии от Уильямса

Первый полуфинал для «Бафана-бафана» за 24 года

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Однозначно, наиболее скромная по статусу и классу пара на стадии четвертьфиналов на данном Кубке африканских наций. Поединок в целом получился достаточно пресным по моментам. Впрочем, стартовали подопечные Бубишты и Уго Брооса достаточно активно. Мяч в центре поля практически не задерживался.

С течением времени игра успокоилась. Оба коллектива действовали достаточно плотно и не давали друг другу много пространства в последней трети поля. В начале встречи больший процент владения имели игроки Южно-Африканской Республики. Однако это владение было максимально стерильным и "сухим". Номинальные гости долго катали мяч, но до передач в опасные зоны не доходило. Выделялся в составе ЮАР Тебого Мокоена.

Ситуация в матче изменилась после водопоя на 30 минуте. "Синие акулы" перехватили инициативу и по сути имели наиболее убийственный момент в первом тайме. Однако нападающий Кабо-Верде Райан Мендеш откровенно замешкался и пробил прямо в защитника соперника. Под занавес первых 45 минут национальные сборные Кабо-Верде и ЮАР снова активизировались, но предложить у вражеских ворот ничего конкретного не смогли. В общем, стоит констатировать, что обе команды просто мало создали моментов для взятия ворот. Не хватало точности и креатива.

Старт второй половины встречи, особенно, ничем не отличался от того, что мы видели на поле в начале первых 45 минут. Однако по ходу интереснее выглядели однозначно футболисты сборной Кабо-Верде. Подопечные Бубишты заработали большое количество угловых и обильно лупили по воротам Уильямса со всех возможных позиций. Но точность ударов и рациональность потуг заставляла желать лучшего, гораздо (!) лучшего. Очень не хватало качества при завершении. В этом плане очень показателен момент Гарри Родригеша. Партнеры зряче вывели 33-летнего нападающего "Олимпиакоса", но удар африканца получился катастрофически слабым. Подавляющее большинство других моментов практически ничем не отличалась: пробивали неточно и слабо, и при любой возможности.

Исключением стал удар Тавареша в компенсированное время. Футболисты Бубишты могли подтвердить свой статус мастеров последних минут, но страж ворот "Бафана-бафана" перевел мяч в перекладину после мощного удара. "Синие акулы" почувствовали запах крови в конце основного времени, но вскрыть оборону команды Уго Брооса так и не сумели.

Общий темп матча сильно просел. Не сказать, что в первом тайме коллективы носились по полю, но скорости объективно уменьшились. Поэтому ожидать чего-то другого в овертаймах было бы наивным решением. Так и произошло. В первом экстра-тайме команды снова не удивили реализацией, обменявшись ударами. Сначала были две неплохие попытки у ЮАР, но надежно себя показал Возинья. Еще несколько раз с убийственных позиций промахивался Тавареш. Жилсон классно открывался под передачи партнеров, однако все время бездумно лупил на силу.

Если до этого футбол можно было назвать не очень ярким. То второй овертайм — это прям отождествление слова "пресность". Обе стороны откровенно забили на какой-либо конструктив впереди и даже не пытались строить что-то позиционное. Жара и усталость выливались в удары с любых позиций. Коллективы смирились с данным сценарием и перешли к серии 11-метровых.

Это была полностью серия вратарей. Настолько катастрофически плохо полевые игроки выполняли свои удары, настолько же мастерски показывали себя стражи ворот. Особенно выделился голкипер ЮАР Уильямс. 32-летний кипер отразил сразу 4 удара из 5-ти! Вау! Однозначно, герой поединка. Триумф для одних и отчаяние для других.

Южно-Африканская Республика впервые за 24 года пробивается в стадию 1/2 на Кубке Африки. А Кабо-Верде, спасибо за яркие выступления и жажду к победе.

1/4 финала Кубка африканских наций

3.02.2024. Ямусукро. Стадион "Шарль Конан Банни"

Кабо-Верде — ЮАР 0:0

Серия пенальти: 1:2

Кабо-Верде: Возинья, Лопеш, Кошта, Морейра (Дуарте, Жоау Паулу, Роша Сантуш (Тейшейра 119), Пина (Андраде 65), Жамиру, Кабрал (Тавареш 87), Родригеш (Бебе 72), Мендеш (Семеду 65).

Запасные: Силва, Диней, Тавареш, Стопира, Андраде, Дуарте, Фернандеш, Дуарте, Тавареш, Бебе, Семеду, Тейшейра.

Главный тренер: Бубишта.

ЮАР: Уильямс, Мвала, Кекана, Мудау (Мобби 103), Модиба, Ситоле, Мокоена, Морена (Масеко 63 — Машего 114), Зване (Адамс 91), Тау (Маямбела 85), Макгопа (Лепаса 103).

Запасные: Госс, Мотва, Машего, Мобби, Сибиси, Кулу, Адамс, Аполлис, Масеко, Монаре, Лепаса, Маямбела.

Главный тренер: Уго Броос.

Предупреждения: Раян Мендеш 27

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