Кучеров едва не украл шоу на Матче звезд. А в финале Мэттьюс победил Макдэвида

Команда Мэттьюса обыграла Команду Макдэвида в финале Матча звезд НХЛ

4 февраля. Команда Мэттьюса после победы. Фото USA Today Sports В Торонто могут порадоваться триумфу команды своей главной звезды.

Матч звезд НХЛ-2024

Полуфиналы

Команда Макдэвида — Команда Маккиннона — 4:3 Б

Команда Мэттьюса — Команда К.Хьюза — 6:5 Б

Финал

Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса — 4:7

Чуть ли не вся Канада уже не первый год мечтает о несбыточном финале Кубка Стэнли с участием «Торонто» и «Эдмонтона». Такая серия точно побила бы все рейтинги и вошла в историю. Кто-то из пары Коннор Макдэвид — Остон Мэттьюс в зависимости от команды победителя стал легендой с чемпионствами в активе задолго за завершения своей карьеры. Возможно, пути канадца и американца пересекутся через два года в финале Олимпиады-2026 в Милане. Сегодня две суперзвезды дотащили свои команды до решающей игры на Матче звезд. С чего-то же надо начинать.

Песни и пляски вокруг этих персон мог приостановить самый плохой парень уикенда Никита Кучерова. Российский форвард вызывающе пофигистичным поведением накануне, когда в полконька принимал участие в конкурсах, заставил переключить на себя основное внимание болельщиков и СМИ. Получилось неплохо, поскольку говорили преимущественно о его саботаже. Задача на мероприятие выполнена. В силу закрытого характера Кучерова понять природу его поведения непросто. Он всегда старался закрываться в раковине и не вылезать наружу. Может, проиграл спор?

В 30 лет семейному человеку хулиганить, словно ему всего 18, вроде бы не пристало. Но в последние годы, когда умение играть в медийность и устраивать шумиху на ровном месте, ценятся на вес золота, поступок россиянина не выглядят чем-то безумным. Наоборот — по своей абсурдности полностью соответствуют духу времени. Кучеров мог огорчить зрителей на Scotiabank Arena, не пустив команду Мэттьюса в финал. Тогда бы он, украв шоу, на все 100 процентов стал главным действующим лицом мероприятия.

Россиянин, выступавший за команду Хьюза, открыл счет, позднее сделал голевую передачу на Элиаса Петтерссона, но не использовал свою попытку в серии послематчевых бросков. Трибуны постоянно награждали Кучерова свистом и неодобрительным гулом. Тот с фирменной ухмылкой в ответ махал им рукой. С кастингом на роль отрицательного героя для модного голливудского боевика он бы точно справился успешно. Харизмы у бородатого и молчаливого Кучерова не занимать. Вылитый босс русской мафии.

Однако праздник для зрителей он окончательно портить не стал, дав им насладиться успехом своих любимцев. Когда еще хоккейный Торонто увидит их в роли триумфаторов? Наверное, через очень много лет. Никто не скажет, сколько именно.

Описывать в подробностях происходившее на площадке не имеет смысла. Формат «три на три» ничего не делает лучше. Присутствовал элемент драмы, когда в полуфинале команда Макдэвида сравняла счет, дважды забив на последней минуте, и выиграла в серии послематчевых бросков у банды Маккиннона.

Еще запомнился момент с участием Сергея Бобровского. Он в последней игре блином невероятным образом отбил шайбу после броска любимца Торонто Митча Марнера. В остальном шоу тянуло в лучшем случае на плохой фильм категории В — много брака и минимум артистизма.

Если бы не выходки Кучерова, то самым популярным персонажем всего уикенда стал канадский поп-исполнитель Джастин Бибер. Он был приглашен на роль селебрити в команду Мэттьюса — певец давний болельщик «Торонто» и дружит с его хоккеистами. Сначала артист, облачившись в хоккейную форму, принял полноценное участие в предыгровой разминке со звездами. Настоящий канадец умеет кататься и попадать по шайбе. Бибер, реализовав свою детскую мечту, затем занял место на скамейке в роскошном красно-белом наряде, напоминавшим расцветкой мухомор.

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