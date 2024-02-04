Кучеров выбесил болельщиков своим пофигизмом. Кажется, на Матч звезд Никиту больше звать не надо

Кучеров занял последнее место в конкурсах в Матче звезд НХЛ

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports А вот Коннор Макдэвид выиграл миллион долларов.

Ветеран из пивной лиги

Начавшийся сегодня конкурсами Матч звезд НХЛ в Торонто — уже пятый в карьере Никиты Кучерова. И с каждым годом все больше кажется, что меланхоличный лидер «Тампы» приезжает на престижный слет не повеселиться и пообщаться с себе подобными, а отбывать повинность, чтобы не получить дисквалификацию от лиги. Во всяком случае его сегодняшнее поведение на это недвусмысленно намекает.

Этой ночью россиянин принял участие в четырех конкурсах — на бросок в касание, на точность паса, на владение клюшкой и на точность броска, молча показав все свое отношение к энхаэловским веселым стартам.

Во втором он лениво катил на прямых ногах и, кажется, намеренно избегал попаданий в фишки, в третьем — продолжил двигаться со скоростью ветерана из пивной лиги, а в последнем — лучший снайпер «Молний» закрыл четыре мишени медленнее всех из участников.

Итоговые результаты конкурсов с участием Кучерова оказались очевидными — во всех четырех соревнованиях он набрал в общей сложности всего 0,5 балла и занял последнее место, не попав в финальный забег с полосой препятствий. Предсказуемой была и реакция трибун, которые начали ухать во время прохождения им одного из челленджей. Не прельстила Никиту даже возможность побороться за чек на миллион долларов. Похоже, в следующий раз болельщики и лига десять раз подумают, стоит ли им тащить фронтмена «Лайтнинг» на звездный уик-энд. Своим поведением и мрачным выражением лица он наглядно показал всем, что через год ему куда больше хочется провести перерыв с семьей.

Как относиться к сегодняшнему демаршу нападающего — каждый решит для себя сам. С одной стороны, лучший бомбардир этого сезона имеет право на любое поведение, с другой — разве болельщики, заплатившие огромные деньги за билеты, не вправе увидеть хотя бы какую-то вовлеченность и отдачу от одного из лиц современной НХЛ? Так что понять тонны критики в его адрес, вылившиеся в соцсетях, безусловно, можно.

Забавнее всего, что на пресс-конференции Никита рассказывал журналистам, как ему понравились конкурсы: «Сегодня было очень весело. Я получал удовольствие от конкурсов. То, что болельщики на трибунах ухали, — это хорошо. Мне нравится это. Я не ожидал чего-то другого. Это было весело».

Фото USA Today Sports

Макдэвид выиграл пять конкурсов и миллион долларов

А вот Коннор Макдэвид отбегал первый день в родном Торонто «на все деньги», выиграв сразу пять конкурсов — на скорость, на владение клюшкой, на точность броска и финальный забег с полосой препятствий.

В последнем он обскакал на три секунды Кэйла Макара и заслуженно получил неплохой бонус к зарплате. И это финальное состязание он прошел с мальчишеским задором на лице. Менталитет победителя Коннора проявился даже во время шуточных дружеских покатушек.

Однако не менее важным для канадца был и конкурс на самый быстрый круг, который он выиграл рекордный четвертый раз с результатом 13,4 секунды. Разве кто-то сомневался в реактивных ногах звезды «Эдмонтона»? Только побить собственный рекорд (13.3), установленный на Матче звезд в 2017-м, у него не получилось.

Георгиев — единственный победитель из россиян

Для вратарей в этом году лига отдельный конкурс не придумала. Поэтому соревноваться между собой за приз в 100 тысяч долларов им пришлось во время выходов «один на один», где самым результативным нападающим стал Вильям Нюландер. И победителем в этом соревновании стал не только швед, но и Александр Георгиев.

Вратарь «Колорадо» совершил самое большое количество сейвов (11) во время минутного противостояния с форвардами. А ведь в оппонентах у него оказался все тот же неугомонный Макдэвид, который уперся в российскую стену, чей счет заслуженно пополнился приятной суммой.

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