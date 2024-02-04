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Футбол

Кучеров удивляет своим поведением. Но ему можно простить странности за такую игру

Кучеров вызвал недовольство фанатов в Матче звезд НХЛ

Никита Кучеров в Матче звезд НХЛ. Фото USA Today Sports

Кучеров удивляет своим поведением. Но ему можно простить странности за такую игру

Никита Кучеров (86-й номер) в Матче звезд НХЛ. Фото USA Today Sports

Кучеров удивляет своим поведением. Но ему можно простить странности за такую игру

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports 1/3 Колонка Игоря Рабинера о главной энхаэловской теме выходных.

Поскольку все говорят о Никите Кучерове после его странного поведения на конкурсах Матча звезд, расскажу о такой же странной истории наших взаимоотношений. При этом на мое восприятие Куча как уникального мастера это не повлияло — что вы можете видеть и по моим текстам. Я просто удивился, но принял это, переварил и пошел дальше, не затаив никаких обид. Потому что, в отличие от некоторых коллег, понимаю, что на нас, журналистах, свет клином не сошелся и главное все равно то, как хоккеист (футболист и т. д.) играет. Хотелось бы, конечно, чтобы он при этом был душкой в жизни, но такие совпадения происходят редко.

В конце 2017 года, когда Кучеров уже был восходящей звездой и проводил свой первый, как потом выяснится, 100-очковый сезон, но о нем почти ничего не было известно, я сделал для «СЭ» огромный материал «Нераскрученная суперзвезда», для которого несколько часов говорил в Москве с мамой Никиты и его первым тренером Геннадием Курдиным. Идею эту не буду приписывать себе — помню, как позвонил агенту игрока Дэну Мильштейну, с которым мы до того не были знакомы, с предложением поговорить о Никите. Он согласился, а потом предложил такой вариант, от которого я пришел в восторг. Услышанное от мамы и первого тренера меня потрясло, и тот очерк считаю одним из лучших в своей карьере.

Понравился он и самому Кучерову, а бумажную версию газеты я вручил тогдашнему генеральному менеджеру «Лайтнинг» Стиву Айзерману, когда приехал через месяц на Матч звезд как раз в Тампу, а Игорь Ларионов нас со своим великим партнером по «Детройту» связал и помог организовать двухчасовую беседу. Немалую часть которой занял разговор о Кучерове.

В те же дни мы пару часов беседовали и с самим Никитой, у которого тогда был период открытости — как потом выяснится, очень недолгий. Разговор доставил мне наслаждение. Выяснилось, что Куч, когда он этого хочет, — классный рассказчик. И, как мне казалось, расставались мы почти друзьями. И то, что вышло в «СЭ», было им утверждено почти без правок и тоже вызвало только позитив.

Под влиянием такой встречи и феноменального следующего сезона (и «Тампы», и его лично) я в его середине придумал интересную затею — приехать в марте 2019-го в Тампу и провести там последний месяц регулярки и весь плей-офф, который обещал быть очень долгим.

Но до того был Матч звезд в Сан-Хосе, и там я уже почувствовал: что-то изменилось. Об эксклюзиве речи уже не шло, но дело не в этом — мало ли, когда человек хочет или не хочет индивидуального общения. Но на подиум во время медиадня игроки выходят все. Зная «общительность» Никиты, англоязычные журналисты подошли к нему по самому минимуму, а нас, русскоязычных, было человек пять. Поскольку по отсутствию эксклюзива я понимал, что шанса на другой более-менее большой разговор может и не быть, я задал максимум возможных вопросов, и даже на невинные Куч порой реагировал нервно, причем их содержание с такой нервозностью совсем не коррелировало. На выходе получилось нормальное интервью.

Через месяц с лишним я прилетел в Тампу. Привез с собой из Москвы бумажный номер «СЭ» с первой полосой, на которой были огромные цветные портреты Александра Могильного и Никиты и раскручивалась тема его погони за рекордом Могильного по очкам среди русских (она закончится рекордом Куча на последних минутах последнего матча с «Бостоном»). Просто хотел ему эту газету на память подарить.

Кучеров удивляет своим поведением. Но ему можно простить странности за такую игру

Фото USA Today Sports

Первую игру при мне «Тампа» неожиданно проиграла всухую, и я решил не рисковать и в раздевалку хозяев не ходить, чтобы не попасть под горячую руку. А вот в следующем матче «Тампа» обыграла, кажется, «Монреаль», а Кучеров сделал дубль и задолго до конца регулярки побил рекорд клуба по очкам, принадлежавший Стэмкосу. Думаю — ну вот идеальный момент.

Перед журналистами — я потом посмотрел по диктофонной записи — Никита появился ровно на минуту. Говорил только по-английски, ни разу не улыбнулся, но успел сказать важное: что этот рекорд — ответ всем тем, кто в него на разных этапах карьеры не верил. Стало понятно, как для него (как, допустим, и для Дзюбы) важна негативная мотивация.

Когда я спросил: «Никита, можно пару вопросов по-русски?», он развернулся и пошел переодеваться. Впрочем, и англоязычные коллеги в такой день ожидали явно большего.

Ладно, думаю, — подожду его у выхода и просто подарю газету. Авось подобреет. Стоим с его женой, очень приветливой девушкой, ждем. Выходит Куч. Я его поздравляю, даю газету, говорю соответствующие моменту слова. И тут происходит неожиданное. Он мне ее возвращает со словами: «Мне это неинтересно» — и поворачивается к жене: «Пошли!» Она смотрит на меня извиняющимся взглядом, ей и самой было не по себе.

Дальше я все-таки пытался организовать с ним интервью — безуспешно. Потом «Тампа» сенсационно сгорела 0-4 в первом круге Кубка Стэнли «Коламбусу». На exit day (есть в НХЛ такая отличная для прессы традиция, когда клуб вылетает, но генменеджер, тренер и ведущие игроки по очереди отвечают на вопросы) Куч снова говорил немного и только по-английски. К этому я уже был на 100 процентов готов и более чем удовлетворился получасовым эксклюзивом с Андреем Василевским.

Но меня продолжало волновать — что же произошло, откуда такая перемена? В том июне в Лас-Вегасе была церемония вручения индивидуальных призов, и я туда поехал. Куч тогда выиграл и «Харт», и «Арт Росс», и «Тед Линдси». Просто король! Но интервью на русском снова не было, и я успел уже после выхода с подиума спросить его: «Никит, ты мне можешь хотя бы объяснить, в чем дело? Что так изменилось по сравнению с прошлым годом?» Он только буркнул: «А почему я должен что-то объяснять?» И ушел.

Кучеров удивляет своим поведением. Но ему можно простить странности за такую игру

Фото USA Today Sports

В начале сентября 2021-го они с Василевским привезли Кубок Стэнли в школу «Белые медведи» на севере Москвы, где Куч рос у Курдина. Мы с ним сфотографировались с трофеем — хоть тут он артачиться не стал. Но пара десятков журналистов, пришедших за интервью, остались без него — Никита ушел через запасной выход.

Повторяю: у меня нет на Кучерова никакой обиды, и я восхищаюсь его волшебным хоккеем не меньше прежнего. Есть только недоумение, что же его так закрыло.

И вопрос, раскроется ли он когда-то вновь.

И понимание, что мне очень повезло застать его в недолгий период открытости. А также того, что человек не обязан быть экстравертом.

И готовность к тому, чтобы он молчал всегда, — и пусть молчит, если будет ТАК играть. Особенно если ему это почему-то помогает, экономит силы и энергию. Все люди разные, и это надо принимать.

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