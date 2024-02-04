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Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Сможет ли команда Дэвида Мойеса прервать неудачную серию?

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Лондонский "Вест Хэм" не может выиграть уже 5 матчей подряд во всех турнирах, они даже проиграли "Бристоль Сити" из Чемпионшипа в рамках Кубка Англии. Посреди недели была непростая ничья с "Борнмутом" и даже главного аутсайдера АПЛ они обыграть не смогли, лишь 2:2 с "Шеффилд Юнайтед".

    Противостояние с "Манчестер Юнайтед" не звучит как хороший вариант для того, чтобы наконец прервать серию без побед, впрочем "молотобойцы" прекрасно понимают, что ситуацию нужно исправлять, почему бы не сделать это прямо на "Олд Траффорд"?

    Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 4 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

    Трансляция матча

    Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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    Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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