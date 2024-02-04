Следить

Футбол

Президент Реала сообщил тренерскому штабу о подписании Мбаппе

Доходит до завершающей стадии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Radames/Europa Press

    • Флорентино Перес сообщил тренерскому штабу "Реал Мадрида" о том, как проходят переговоры с Килианом Мбаппе.

    Читайте такжеПрезидент Реала хочет видеть в Реале Мбаппе и Холанда

    Как сообщает журналист, после игры с "Хетафе" Флорентино Перес сообщил тренерскому штабу, что подписание французского нападающего Килиана Мбаппе находится на завершающей стадии. Отмечается, что кто-то из игроков мадридского "Реала" тоже услышал эту информацию.

    Напомним, контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает в конце этого сезона. В нынешнем сезоне Мбаппе забил 26 голов и отдал 4 результативных передачи.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии

    Разное

    Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

    Футбол

    Кучеров — о свисте на Матче звезд НХЛ: «Мне понравилось»

    Баскетбол

    Матчі тижня в Суперлізі: крутий даблхедер у Южному (так!) – битви за місце в топ-четвірці та зоні плей-оф

    Бокс

    ВИДЕО. Реакция Усика на травму Фьюри и перенос боя

    Футбол

    Президент Реала сообщил тренерскому штабу о подписании Мбаппе

    Теннис

    Даллас (ATP 250). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

    Футбол

    Реал Лунина примет Атлетико: расписание матчей Ла-Лиги на 4 февраля

    Автоспорт

    Боттас и Алези обменялись винодельческим опытом

    Баскетбол

    Каррі продовжив бомбардирський фестиваль в НБА – закинув 60 «Атланті». Але примудрився програти

    Бокс

    Экс-соперник Усика заявил, что Фьюри может сорвать перенос боя с украинцем

    Футбол

    Арсенал — Ливерпуль: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

    aquapolis

    Мы в Facebook

    Euro.com.ua

    Больше в Футбол