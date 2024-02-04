Футбол
Президент Реала сообщил тренерскому штабу о подписании Мбаппе
Доходит до завершающей стадии
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Radames/Europa Press
Флорентино Перес сообщил тренерскому штабу "Реал Мадрида" о том, как проходят переговоры с Килианом Мбаппе.
Читайте такжеПрезидент Реала хочет видеть в Реале Мбаппе и Холанда
Как сообщает журналист, после игры с "Хетафе" Флорентино Перес сообщил тренерскому штабу, что подписание французского нападающего Килиана Мбаппе находится на завершающей стадии. Отмечается, что кто-то из игроков мадридского "Реала" тоже услышал эту информацию.
Напомним, контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает в конце этого сезона. В нынешнем сезоне Мбаппе забил 26 голов и отдал 4 результативных передачи.