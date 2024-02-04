Реал принял окончательное решение о будущем Кэпы

Мадридский Реал определился с будущим испанского вратаря Кепи Аррисабалаги, арендованного у лондонского Челси.

Об этом сообщает Relevo.

Кепа не убедил тренерский штаб галактикос в своей надежности, баск много ошибается в последних матчах и проиграл борьбу за место первого номера. Конкурент Кепы за место в старте Андрей Лунин напротив приятно удивил тренеров и руководство Реала. Таким образом, королевский клуб принял решение сделать ставку на Лунина и Тибо Куртуа в следующем сезоне и расстаться с Аррисабалагой.

Итальянский наставник Карло Анчелотти собрал всю команду на тренировочной базе и объявил, что Лунин теперь будет основным вратарем.

Ранее сообщалось, что Мбаппе принял решение перейти в Реал.

champion.com.ua