Футбол
Серия А. Интер — Ювентус 1:0. Скудетто едет к »нерадзурри»?
Автогол определил победителя
ANSA
Серия А. 23-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" — "Ювентус" 1:0
Гол: Гатти 37 (автогол)
"Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони (Де Фрай 89), Дармиан (Думфриз 73), Чалханоглу, Барелла (Клаассен 89), Мхитарян, Димарко (Аугусто 73), Тюрам (Арнаутович 78), Лаутаро Мартинес
"Ювентус": Щенсны, Гатти (Миретти 88), Бремер, Данило, Камбиазо (Сандро 88), Локателли, МакКенни (Алькарас 90), Рабио, Костич (Веа 66), Йилдиз (Кьеза 66), Влахович
Предупреждения: Мхитарян 52, Тюрам 77 — Влахович 19, Данило 33
Главный арбитр: Фабио Мареска