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Футбол

Серия А. Интер — Ювентус 1:0. Скудетто едет к »нерадзурри»?

Автогол определил победителя

ANSA

    • Серия А. 23-й тур

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    "Интер" — "Ювентус" 1:0

    Гол: Гатти 37 (автогол)

    "Интер": Зоммер, Павар, Ачерби, А. Бастони (Де Фрай 89), Дармиан (Думфриз 73), Чалханоглу, Барелла (Клаассен 89), Мхитарян, Димарко (Аугусто 73), Тюрам (Арнаутович 78), Лаутаро Мартинес

    "Ювентус": Щенсны, Гатти (Миретти 88), Бремер, Данило, Камбиазо (Сандро 88), Локателли, МакКенни (Алькарас 90), Рабио, Костич (Веа 66), Йилдиз (Кьеза 66), Влахович

    Предупреждения: Мхитарян 52, Тюрам 77 — Влахович 19, Данило 33

    Главный арбитр: Фабио Мареска

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