Шестеркин сфотографировался с Бибером на Матче звезд НХЛ

Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал фото с канадским певцом Джастином Бибером на Матче звезд НХЛ.

28-летний россиянин играл за команду Остона Мэттьюса, которая стала победителем Матча звезд, обыграв в финале команду Коннора Макдэвида (7:4). Бибер выступил в роли звездного капитана команды Мэттьюса.

Их совместным снимком поделился «Нью-Йорк Рейнджерс» в социальных сетях. «Что за мир», — подписала фото пресс-служба клуба.

Фото ХК «Нью-Йорк Рейнджерс», Соцсети

В текущем сезоне Шестеркин провел 32 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Он отразил 89,88 процента бросков по своим воротам.

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