Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет отреагировал на свист в адрес форварда «Тампы» Никиты Кучерова на Матче звезд НХЛ.

Токкет возглавлял на Матче звезд команду Куинна Хьюза, за которую выступал Кучеров. Российского игрока освистывали после его выступления в конкурсе мастерства, в котором Кучеров занял последнее место.

«Ему это понравилось. Я сказал ему: «Думаю, все ненавидят победителей». Этот парень может стать одним из лучших прессингующих игроков в мире за последние 8-9 лет. Каждый раз, когда начинается овертайм, когда нужно забить, он повсюду. Я поражаюсь тому, как он понимает игру», — приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.

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