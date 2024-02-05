Анчелотти — про Лунина: Он очень хорошо справился

Коуч сливочных доволен игрой украинца

ФК «Реал» / Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти оценил игру украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина в поединке против "Атлетико" (1:1) на послематчевой пресс-конференции.

"Он очень хорошо справился. Он сделал отличный сейв после удара Гризманна, и помог команде при стандартных положениях"

Напомним, что вчерашняя игра стала для Лунина третьей подряд в составе "королевского клуба" в качестве основного вратарая команды.

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