Арсенал продлит контракт с крайним защитником до 2028 года

«Канониры» решили сохранить футболиста

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Лондонский "Арсенал" планирует продолжить сотрудничество с правым защитником Такехиро Томиясу. Об этом сообщает Николо Скира.

Новое соглашение между сторонами может быть заключено до 2028 года. Подписание ожидается в следующие недели. Текущий контракт завершается летом 2025 года.

Томиясу проводит уже третий сезон в составе "канониров". Он был приобретен лондонцами в августе 2021 года в "Болоньи" за 18,6 миллиона евро.

С того момента он сыграл в 73 поединках за “Арсенал”. В частности, в этом сезоне он провел 20 матчей, в которых записал в свой счет один гол, три ассиста и одну желтую карточку. Последние три встречи "канониров" японец пропустил из-за участия в матчах своей сборной на Кубке Азии.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего защитника в 30 миллионов евро.

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