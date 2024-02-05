Футбол
Астон Вилла подпишет долгосрочный контракт со своим вингером — Инсайдер
Документы вскоре будут подписаны
Getty Images / Global Images Ukraine
"Астон Вилла" намерена подписать долгосрочный контракт со своим вингером Леоном Бэйли.
По информации Фабрицио Романо, обе стороны уже согласовали условия договора, а документы уже готовы к подписанию. В ближайшее время об этом объявят официально.
Леон Бэйли в Премьер-лиге в этом сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов.
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