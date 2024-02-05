Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

Команда Егора Ярмолюка встретится с действующим чемпионом

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Английская Премьер-лига, 23 тур

5 февраля, 22:00. "Брентфорд Коммьюнити Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Содержание

Новости Брентфорда

Новости Манчестер Сити

Последние пять матчей Брентфорда и Манчестер Сити

Последние четыре личные встречи между командами

Турнирная таблица чемпионата Англии

Ставки и коэффициенты на матч Брентфорд – Манчестер Сити

Прогноз матча Брентфорд – Манчестер Сити от UA-Football

В текущем сезоне эти команды еще не встречались, ведь матч первого круга был перенесен из-за участия "Сити" на Клубном чемпионате мира. В то же время в прошлом розыгрыше чемпионата “Брентфорд” дважды обыграл команду Гвардиолы, которая в итоге стала чемпионами Англии. Пора возвращаться старые долги?

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Новости Брентфорда

В прошлом туре “пчелы” сыграли лишь один хороший тайм против “Тоттенхэма”. На перерыв в выездном поединке "Брентфорд" ушел, ведя в счете 1:0. Однако Постекоглу сильно настроил своих подопечных. Сразу после перерыва они забили трижды. "Пчелы" смогли лишь на еще один мяч, в котором принял участие и Ярмолюк своим прессингом.

В настоящее время "Брентфорд" идет на 15 месте в чемпионате всего в трех очках от зоны вылета. Такое положение достаточно логично. За последние семь матчей в АПЛ "пчелы" проиграли шесть раз и однажды победили – в зрелищном поединке против соперника в борьбе за выживание "Ноттингема". Параллельно еще и вылетели “пчелы” (логически звучит, правда?) из Кубка Англии. Но это именно поможет Томасу Франко, ведь “баба из телеги – кобыле легче”. Тем более, что впереди очень тяжелый календарь: дважды "Сити", "Ливерпуль", "Вест Хэм", "Челси", "Арсенал".

Кадры хозяев

Потерь у “пчел” очень много. Из-за выступлений за сборную не сыграют сегодня Висса, Оньека и Годдос. Также не помогут команде Хики, Шаде, Мбемо и Генри – все находятся в лазарете.

Новости Манчестер Сити

У "горожан", напротив, дела пошли значительно вверх. Улучшать свои результаты зимой – это для них обычный план. В последних восьми матчах подопечные Гвардиолы одержали восемь побед. В том числе выиграли Клубный чемпионат мира и прошли два раунда в Кубке Англии. А параллельно еще один из лидеров команды Кевин де Брюйне вернулся.

"Сити" находится на третьем месте, однако с двумя матчами в запасе. Кроме сегодняшнего матча подопечные Гвардиолы также в феврале еще раз сыграют против “Брентфода” – как раз тогда догонят всех по полноценным турам. Если удастся набрать максимум очков, то горожане вернутся на первую ступеньку, ведь отрыв от лидера “Ливерпуля” после его поражения “Арсенала” составляет теперь пять зачетных пунктов.

Кадры гостей

Гвардиола имеет причину для радости: лазарет команды полностью пуст. Для команды АПЛ посреди сезона – это настоящая победа. Настолько, что "горожане" даже могут отдавать своих футболистов, как Келвина Филлипса в аренду "Вест Хэму".

Последние пять матчей Брентфорда и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

31.01. Тоттенхэм – Брентфорд 3:2 (АПЛ)

20.01. Брентфорд – Ноттингем Форест 3:2 (АПЛ)

16.01. Вулверхэмптон – Брентфорд 3:2 (после д. ч.) (Кубок Англии)

05.01. Брентфорд – Вулверхэмптон 1:1 (Кубок Англии)

30.12. Кристал Пэлас – Брентфорд (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

31.01. Манчестер Сити – Бернли 3:1 (АПЛ)

26.01. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1 (Кубок Англии)

13.01. Ньюкасл – Манчестер Сити 2:3 (АПЛ)

07.01. Манчестер Сити – Хаддерсфилд 5:0 (Кубок Англии)

30.12. Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 2:0 (АПЛ)

Последние четыре личные встречи между командами

28.05.23. Брентфорд – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

12.11.22. Манчестер Сити – Брентфорд 1:2 (АПЛ)

09.02.22. Манчестер Сити – Брентфорд 2:0 (АПЛ)

29.12.21. Брентфорд – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

1

Ливерпуль 23 15 6 2 52 — 22 51 2

Арсенал 23 15 4 4 47 — 22 49 3

Манчестер Сити 21 14 4 3 51 — 24 46 4

Астон Вилла 23 14 4 5 49 — 30 46 5

Тоттенхэм 23 13 5 5 49 — 35 44 6

Манчестер Юнайтед 23 12 2 9 31 — 32 38 7

Вест Хэм Юнайтед 23 10 6 7 36 — 36 36 8

Брайтон энд Хоув Альбион 23 9 8 6 42 — 38 35 9

Ньюкасл 23 10 3 10 48 — 37 33 10

Вулверхэмптон 23 9 5 9 37 — 37 32 11

Челси 23 9 4 10 38 — 39 31 12

Борнмут 22 7 6 9 30 — 41 27 13

Фулхэм 23 7 5 11 30 — 38 26 14

Кристал Пэлас 23 6 6 11 26 — 40 24 15

Брентфорд 21 6 4 11 31 — 36 22 16

Ноттингем Форест 23 5 6 12 28 — 41 21 17

Лутон Таун 22 5 5 12 32 — 42 20 18

Эвертон* 23 8 5 10 26 — 30 19 19

Бернли 23 3 4 16 24 — 47 13 20

Шеффилд Юнайтед 23 2 4 17 19 — 59 10

*С команды Эвертон снято 10 очков.

Ставки и коэффициенты на матч Брентфорд – Манчестер Сити

8.00 5.20 1.41 Узнать больше

Прогноз матча Брентфорд – Манчестер Сити от UA-Football

Очевидное преимущество "горожан" над соперниками. И это не только из-за другого класса футболистов, но и через в том числе и наличие этих же игроков. У Гвардиолы все карты на руках, в то же время как Томас Франк должен играть без козырей. О мести за предыдущий сезон тоже не забываем, да еще для возвращения лидерства нужно набирать максимум очков. Прогноз: Победа “Манчестер Сити” с разницей в два или более мяча (Ф. -1,5, КФ 2,06).

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