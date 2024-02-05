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Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

Команда Егора Ярмолюка встретится с действующим чемпионом

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Английская Премьер-лига, 23 тур

    5 февраля, 22:00. "Брентфорд Коммьюнити Стедиум" (Лондон)

    Главный арбитр: Джарред Джиллетт

    Прямая трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    В эфире

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Трансляція матчу Брентфорд — Манчестер Сіті Смотреть трансляцию

    Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

    Содержание

  • Новости Брентфорда
  • Новости Манчестер Сити
  • Последние пять матчей Брентфорда и Манчестер Сити
  • Последние четыре личные встречи между командами
  • Турнирная таблица чемпионата Англии
  • Ставки и коэффициенты на матч Брентфорд – Манчестер Сити
  • Прогноз матча Брентфорд – Манчестер Сити от UA-Football

    • В текущем сезоне эти команды еще не встречались, ведь матч первого круга был перенесен из-за участия "Сити" на Клубном чемпионате мира. В то же время в прошлом розыгрыше чемпионата “Брентфорд” дважды обыграл команду Гвардиолы, которая в итоге стала чемпионами Англии. Пора возвращаться старые долги?

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

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    Новости Брентфорда

    В прошлом туре “пчелы” сыграли лишь один хороший тайм против “Тоттенхэма”. На перерыв в выездном поединке "Брентфорд" ушел, ведя в счете 1:0. Однако Постекоглу сильно настроил своих подопечных. Сразу после перерыва они забили трижды. "Пчелы" смогли лишь на еще один мяч, в котором принял участие и Ярмолюк своим прессингом.

    В настоящее время "Брентфорд" идет на 15 месте в чемпионате всего в трех очках от зоны вылета. Такое положение достаточно логично. За последние семь матчей в АПЛ "пчелы" проиграли шесть раз и однажды победили – в зрелищном поединке против соперника в борьбе за выживание "Ноттингема". Параллельно еще и вылетели “пчелы” (логически звучит, правда?) из Кубка Англии. Но это именно поможет Томасу Франко, ведь “баба из телеги – кобыле легче”. Тем более, что впереди очень тяжелый календарь: дважды "Сити", "Ливерпуль", "Вест Хэм", "Челси", "Арсенал".

    Кадры хозяев

    Потерь у “пчел” очень много. Из-за выступлений за сборную не сыграют сегодня Висса, Оньека и Годдос. Также не помогут команде Хики, Шаде, Мбемо и Генри – все находятся в лазарете.

    Новости Манчестер Сити

    У "горожан", напротив, дела пошли значительно вверх. Улучшать свои результаты зимой – это для них обычный план. В последних восьми матчах подопечные Гвардиолы одержали восемь побед. В том числе выиграли Клубный чемпионат мира и прошли два раунда в Кубке Англии. А параллельно еще один из лидеров команды Кевин де Брюйне вернулся.

    "Сити" находится на третьем месте, однако с двумя матчами в запасе. Кроме сегодняшнего матча подопечные Гвардиолы также в феврале еще раз сыграют против “Брентфода” – как раз тогда догонят всех по полноценным турам. Если удастся набрать максимум очков, то горожане вернутся на первую ступеньку, ведь отрыв от лидера “Ливерпуля” после его поражения “Арсенала” составляет теперь пять зачетных пунктов.

    Кадры гостей

    Гвардиола имеет причину для радости: лазарет команды полностью пуст. Для команды АПЛ посреди сезона – это настоящая победа. Настолько, что "горожане" даже могут отдавать своих футболистов, как Келвина Филлипса в аренду "Вест Хэму".

    Последние пять матчей Брентфорда и Манчестер Сити

    Последние пять встреч хозяев

  • 31.01. Тоттенхэм – Брентфорд 3:2 (АПЛ)
  • 20.01. Брентфорд – Ноттингем Форест 3:2 (АПЛ)
  • 16.01. Вулверхэмптон – Брентфорд 3:2 (после д. ч.) (Кубок Англии)
  • 05.01. Брентфорд – Вулверхэмптон 1:1 (Кубок Англии)
  • 30.12. Кристал Пэлас – Брентфорд (АПЛ)

    • Последние пять встреч гостей

  • 31.01. Манчестер Сити – Бернли 3:1 (АПЛ)
  • 26.01. Тоттенхэм – Манчестер Сити 0:1 (Кубок Англии)
  • 13.01. Ньюкасл – Манчестер Сити 2:3 (АПЛ)
  • 07.01. Манчестер Сити – Хаддерсфилд 5:0 (Кубок Англии)
  • 30.12. Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 2:0 (АПЛ)

    • Последние четыре личные встречи между командами

    28.05.23. Брентфорд – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

    12.11.22. Манчестер Сити – Брентфорд 1:2 (АПЛ)

    09.02.22. Манчестер Сити – Брентфорд 2:0 (АПЛ)

    29.12.21. Брентфорд – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

    Турнирная таблица чемпионата Англии

    # КОМАНДА И В Н П З — П ОЧКИ

    1

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Ливерпуль 23 15 6 2 52 — 22 51 2

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Арсенал 23 15 4 4 47 — 22 49 3

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Манчестер Сити 21 14 4 3 51 — 24 46 4

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Астон Вилла 23 14 4 5 49 — 30 46 5

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Тоттенхэм 23 13 5 5 49 — 35 44 6

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Манчестер Юнайтед 23 12 2 9 31 — 32 38 7

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Вест Хэм Юнайтед 23 10 6 7 36 — 36 36 8

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Брайтон энд Хоув Альбион 23 9 8 6 42 — 38 35 9

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Ньюкасл 23 10 3 10 48 — 37 33 10

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Вулверхэмптон 23 9 5 9 37 — 37 32 11

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Челси 23 9 4 10 38 — 39 31 12

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Борнмут 22 7 6 9 30 — 41 27 13

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Фулхэм 23 7 5 11 30 — 38 26 14

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Кристал Пэлас 23 6 6 11 26 — 40 24 15

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Брентфорд 21 6 4 11 31 — 36 22 16

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Ноттингем Форест 23 5 6 12 28 — 41 21 17

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Лутон Таун 22 5 5 12 32 — 42 20 18

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Эвертон* 23 8 5 10 26 — 30 19 19

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Бернли 23 3 4 16 24 — 47 13 20

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    Шеффилд Юнайтед 23 2 4 17 19 — 59 10

    *С команды Эвертон снято 10 очков.

    Ставки и коэффициенты на матч Брентфорд – Манчестер Сити

    Брентфорд – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.02.2024

    8.00 5.20 1.41 Узнать больше

    Прогноз матча Брентфорд – Манчестер Сити от UA-Football

    Очевидное преимущество "горожан" над соперниками. И это не только из-за другого класса футболистов, но и через в том числе и наличие этих же игроков. У Гвардиолы все карты на руках, в то же время как Томас Франк должен играть без козырей. О мести за предыдущий сезон тоже не забываем, да еще для возвращения лидерства нужно набирать максимум очков. Прогноз: Победа “Манчестер Сити” с разницей в два или более мяча (Ф. -1,5, КФ 2,06).

    www.ua-football.com

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