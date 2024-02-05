Даже Макдэвида заставили работать, а не только творить. Как «Эдмонтон» стал реальным фаворитом Кубка Стэнли

«Эдмонтон» может повторить рекорд «Питтсбурга» по количеству побед подряд

Коннор Макдэвид (слева). Фото USA Today Sports Невероятное преображение «Ойлерз».

В шаге от рекорда

На перерыв в чемпионате «Эдмонтон» ушел серией из 16 побед побед подряд. Это потрясающее достижение по любым меркам — до повторения рекорда «Питтсбурга» осталось выиграть один матч. 7 февраля «Ойлерс» ждет выездная встреча с «Вегасом».

Войти в историю с положительной стороны никогда нельзя считать напрасным делом. Сейчас, при всем уважении к текущим успехам, смысл заключается в другом. «Эдмонтон» вернулся в список главных претендентов на титул.

Это колоссальный прогресс не только по сравнению с провальным стартом чемпионата, когда команда едва не свалилась на самое дно Западной конференции, но и с тем, что происходило летом. Тогда команду из столицы Альберты записывали в фавориты скорее по инерции, отдавая дань уважения двум суперзвездам и их ближайшему окружению. Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля нельзя игнорировать. В остальном масса вопросов и сомнений. Сейчас их стало заметно меньше. Кажется, еще никогда «Эдмонтон» в своей новейшей истории не производил настолько мощного впечатления.

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При этом переоценивать победную серию не стоит, тем более из 16 соперников только три-четыре можно отнести к числу тех, кто обоснованно рассчитывает что-то показать в плей-офф. Новый главный тренер «Нефтяников» Крис Ноблок в сжатые сроки добился большего. Он поменял менталитет своих игроков. Это не революция в привычном понимании слова. Скорее контрреволюция. Дело не в цифрах, а в том, что происходит на льду. Они лишь подчеркивают правоту выбранного курса.

Школьный учитель

По отдельным видеороликам или нарезке самых ярких моментов из игр сложно составить полную картину. После просмотра нескольких матчей целиком подходишь к очевидному выводу. «Эдмонтон» всего за пару месяцев из огненной и непредсказуемой команды превратился в правильного и порой даже занудного фаворита. Таких зубрил любят учителя и часто терпеть не могут товарищи по классу. Из хулиганистого троечника вырастить примерного отличника очень сложно, не имея должного дара убеждения.

Ноблоку это удалось. Он, еще выступая за команду университета Альберты, получил образование, связанное с преподавательской деятельностью, и умеет эффективно доносить свои идеи. Игроки, выступавшие под его руководством, сравнивают Ноблока как раз со школьным учителем. Новый тренер почти не повышает голос, прислушивается к мнению каждого хоккеиста и не старается автоматом запихнуть всех под строгую схему. Ноблоку оказалось проще перестроить команду, поскольку он ранее успешно работал с Макдэвидом в клубе юниорской лиги Онтарио «Эри». Все игроки «Эдмонтона», начиная с суперзвезд, осознали, что должны лучше работать в обороне.

Кого-то может рассмешить гениально-банальное высказывание про «третьего на вершине», но применительно к «Нефтяникам» оно сработало. Зинэтула Билялетдинов где-нибудь в Казани довольно бы улыбнулся, узнав подробности. И Макдэвид, и Драйзайтль спускаются назад глубоко, помогая своим защитникам, и при потере шайбы не летят безумно в отбор, если того не требует ситуация.

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Когда твои лидеры занимаются черновой работой, как рабы на галерах, то остальным приходится вкалывать еще больше. Это очень похоже на то, что много лет назад сделал со своей игрой Стив Айзерман. Центрфорвард с великолепными атакующими навыками совершил трансформацию, переродившись в двустороннего игрока, и повлиял на весь «Детройт». Теперь Макдэвиду борьба за очередной «Арт Росс» не так интересна. Его график набора очков от сверхъестественного уровня опустился до человеческого. Форварда это нисколько не расстроило. Сейчас на фоне результатов он выглядит довольным, как и его партнеры.

Кажется, в последний раз к обороне столь серьезно относились в «Эдмонтоне» еще при Крэйге Мактавише, когда команда в пролетарском стиле на характере, самоотдаче и работе добралась до седьмого матча финала Кубка Стэнли. В нынешних условиях заново раскрылся вратарь Стюарт Скиннер, которому на старте сезона можно было забить и футбольным мячом. Талантливый канадец обрел душевное равновесие и стал выручать. В январе он сыграл на уровне претендента на «Везина Трофи» — 9 побед в 9 матчах, 95,3 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 1,53.

Хорошие цифры и Коффи

Продвинутые показатели командной статистики при игре в формате «пять на пять» подчеркивают и потенциал, и реальную силу команды. По ожидаемым забитым голам «Эдмонтон» идет первым (115,9), по ожидаемым пропущенным — вторым (85,62). То есть разница составляет 30,28! У лидирующего во всей лиге «Ванкувера» всего 2,64. Он по этому показателю только 14-й, что свидетельствует о везении, уровне игры вратаря Тэтчера Демко и переоценке голой статистики без привязки к конкретным действиям.

Дело не только в Ноблоке, с которым «Эдмонтон» одержал 26 побед в 32 матчах, — пусть он и появился в самый нужный момент. Его помощник, легендарный защитник Пол Коффи, никогда не тренировавший на таком уровне, который вел спокойную жизнь заслуженного ветерана на пенсии, за считаные дни привел оборону, которая не первый год считалась слабым звеном, в божеский вид. Авторитета у него хватает на пятерых — в НХЛ таких людей принято уважать и слушаться. Коффи знает, как побеждать. Предыдущему штабу этого явно не хватало.

Видеть будущее команды в розовом цвете мешает долгая история ошибок и неудач. Но сейчас можно без стыда и совести признаться, что победа в Кубке Стэнли не станет чем-то невероятным. Для этого есть многие составляющие. Осталось только генеральному менеджеру Кену Холланду эффективно сработать в дедлайн.

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