Финал чемпионата мира-2026 состоится в Нью-Джерси

ЧМ-2026 примут 16 стадионов: два в Канаде, три в Мексике и 11 в США

Матч-открытие чемпионата мира-2026 состоится 11 июня на Estadio Azteca

Об этом сообщает ФИФА.

Финал состоится 19 июля на MetLife Stadium в Нью-Джерси, который вмещает более 82 тысяч зрителей.

ЧМ-2026 примут 16 стадионов: два в Канаде, три в Мексике и 11 в США.

Начиная со стадии 1/4 финала игры будут проходить только на американских аренах.

Раньше Эритрея отказалась играть в отборе на ЧМ -2026 из-за опасений о бегстве футболистов.

champion.com.ua