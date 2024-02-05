Футбол
Финал чемпионата мира-2026 состоится в Нью-Джерси
ЧМ-2026 примут 16 стадионов: два в Канаде, три в Мексике и 11 в США
Матч-открытие чемпионата мира-2026 состоится 11 июня на Estadio Azteca
Об этом сообщает ФИФА.
Финал состоится 19 июля на MetLife Stadium в Нью-Джерси, который вмещает более 82 тысяч зрителей.
ЧМ-2026 примут 16 стадионов: два в Канаде, три в Мексике и 11 в США.
Начиная со стадии 1/4 финала игры будут проходить только на американских аренах.
Раньше Эритрея отказалась играть в отборе на ЧМ -2026 из-за опасений о бегстве футболистов.