Футбол
Хаби Алонсо может стать главным тренером Челси
Челси намерен уволить Почеттино с поста главного тренера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Челси" может уволить Маурисио Почеттино с поста главного тренера "синих".
Кандидат на смену 51-летнему аргентинцу — действующий наставник "Байера" Хаби Алонсо. Ожидается, что "Челси" проведут переговоры с испанцем летом.
"Синие" в этом сезоне АПЛ занимают 11 место. Подопечные Маурисио пропустили 8 голов в двух последних играх Премьер-Лиги.
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