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Футбол

Хаби Алонсо может стать главным тренером Челси

Челси намерен уволить Почеттино с поста главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Руководство "Челси" может уволить Маурисио Почеттино с поста главного тренера "синих".

    Кандидат на смену 51-летнему аргентинцу — действующий наставник "Байера" Хаби Алонсо. Ожидается, что "Челси" проведут переговоры с испанцем летом.

    "Синие" в этом сезоне АПЛ занимают 11 место. Подопечные Маурисио пропустили 8 голов в двух последних играх Премьер-Лиги.

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