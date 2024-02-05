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Футбол

Хавбек Манчестер Юнайтед может присоединиться к Галатасараю

Сейчас продолжаются переговоры

Фото: https://twitter.com/ManUtd

    • Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен вскоре может присоединиться к турецкому "Галатасараю".

    По информации издания Fotomac, между двумя клубами сейчас ведутся переговоры. Речь идет об аренде 31-летнего игрока с правом выкупа.

    Кристиан Эриксен в этом сезоне за "МЮ" забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 19 матчах.

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