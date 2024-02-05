Хавбек Манчестер Юнайтед может присоединиться к Галатасараю

Сейчас продолжаются переговоры

Фото: https://twitter.com/ManUtd

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен вскоре может присоединиться к турецкому "Галатасараю".

По информации издания Fotomac, между двумя клубами сейчас ведутся переговоры. Речь идет об аренде 31-летнего игрока с правом выкупа.

Кристиан Эриксен в этом сезоне за "МЮ" забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 19 матчах.

Читайте такжеНичья Реала с Атлетико, ассист Мудрика, травма Зинченко, новички Шахтера и Полесья. Главные новости за 4 февраля

www.ua-football.com