Футбол
Хавбек Манчестер Юнайтед может присоединиться к Галатасараю
Сейчас продолжаются переговоры
Фото: https://twitter.com/ManUtd
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен вскоре может присоединиться к турецкому "Галатасараю".
По информации издания Fotomac, между двумя клубами сейчас ведутся переговоры. Речь идет об аренде 31-летнего игрока с правом выкупа.
Кристиан Эриксен в этом сезоне за "МЮ" забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 19 матчах.
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