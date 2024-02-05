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Яремчук определился со своим клубом на следующий сезон

Роман Яремчук хочет остаться в Валенсии

Фото — Getty Images

Нападающий Валенсии Роман Яремчук хочет остаться в испанском клубе.

Об этом сообщает Radio Marca.

Летом 2023 года украинский форвард присоединился к «летучим мышам» на правах аренды из Брюгге.

Роман Яремчук чувствует себя счастливым в Испании. Он хотел бы продолжить играть клуб в следующем сезоне. Украинец полон решимости тренироваться и работать над своей результативностью. Впрочем, пока Валенсия не сделала никаких шагов, чтобы попытаться оформить трансфер Романа, или продлить его аренду.

Напомним, Яремчук сыграл за «летучих мышей» в текущем сезоне в 20 матчах во всех турнирах. В активе нападающего три забитых мяча.

Следует заметить, что действующее соглашение украинца с Брюгге рассчитано до 2026 года.

Напомним, Яремчук искусным ударом головой забил свой второй мяч в Ла-Лиге.

champion.com.ua

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