Футбол
Яремчук определился со своим клубом на следующий сезон
Роман Яремчук хочет остаться в Валенсии
Фото — Getty Images
Нападающий Валенсии Роман Яремчук хочет остаться в испанском клубе.
Об этом сообщает Radio Marca.
Летом 2023 года украинский форвард присоединился к «летучим мышам» на правах аренды из Брюгге.
Роман Яремчук чувствует себя счастливым в Испании. Он хотел бы продолжить играть клуб в следующем сезоне. Украинец полон решимости тренироваться и работать над своей результативностью. Впрочем, пока Валенсия не сделала никаких шагов, чтобы попытаться оформить трансфер Романа, или продлить его аренду.
Напомним, Яремчук сыграл за «летучих мышей» в текущем сезоне в 20 матчах во всех турнирах. В активе нападающего три забитых мяча.
Следует заметить, что действующее соглашение украинца с Брюгге рассчитано до 2026 года.
Напомним, Яремчук искусным ударом головой забил свой второй мяч в Ла-Лиге.