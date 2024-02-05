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Футбол

Интер обыграл Ювентус, Наполи одолел Верону: результаты матчей Серии А

Результаты матчей 23 тура Серии А

Сегодня, 4 февраля, в 23-м туре итальянской Серии А состоялось 4 матча.

Чемпионат Италии — Серия А& 23 тур, 4 февраля

Торино — Салернитана 0:0

Наполи — Верона 2:1 (0:0)

Голлы: 0:1 — 72 Коппола, 1:1 — 79 Нгонге, 2:1 — 87 Кварацхелия Аталанта — Лацио 3:1 (2:0)

Голлы: 1:0 — 16 Пашалыч, 2:0 — 43 где Кетеларе (пен), 3:0 — 76 де Кетеларе, 3:1 — 84 Иммобиле (пен) Интер — Ювентус 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 37 автогол Гатти

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Интер обыграл Ювентус, Наполи одолел Верону: результаты матчей Серии А

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