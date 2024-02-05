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Футбол

Лунин – один из лучших игроков матча Реал – Атлетико по версии SofaScore

В активе Лунина 4 сейва и 88% точности передач

Фото: Getty Images

Голкипер Реала Андрей Лунин стал одним из лучших игроков матча по Атлетико в 23-й туре Ла-Лиги (1:1).

Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.

Игра украинца в мадридском дерби оценили в 7.6 баллов.

Среди игроков Реала больше получили только Тони Кроос (8.6), Джуд Беллингем (7.7) и Браим Диас (8.4).

В активе Лунина 4 сейва и 88% точности передач.

champion.com.ua

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