Футбол
Лунин – один из лучших игроков матча Реал – Атлетико по версии SofaScore
В активе Лунина 4 сейва и 88% точности передач
Фото: Getty Images
Голкипер Реала Андрей Лунин стал одним из лучших игроков матча по Атлетико в 23-й туре Ла-Лиги (1:1).
Об этом сообщает аналитический портал SofaScore.
Игра украинца в мадридском дерби оценили в 7.6 баллов.
Среди игроков Реала больше получили только Тони Кроос (8.6), Джуд Беллингем (7.7) и Браим Диас (8.4).
В активе Лунина 4 сейва и 88% точности передач.