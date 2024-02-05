Футбол
Марсель проиграл Лиону, Монако сыграл вничью с Гавром: результаты матчей 20-го тура Лиги 1
Результаты матчей 20 тура Лиги 1
В 20-м туре французской Лиги 1 состоялось 6 матчей.
Чемпионат Франции — Лига 1 20 тур, 4 февраля
Монако — Гавр 1:1 (0:0)
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Голлы: 1:0 — 63 Бен Эддер, 1:1 — 65 Фофана (авт)
Лилль — Клермон 4:0 (4:0 )
Голлы: 1:0 — 10 Дэвид, 2:0 — 24 Андре, 3:0 — 38 Дэвид, 4:0 — 40 Жегрова
Мец — Лор’ян 1:2 (1:1)
Голлы:0:1 — 19 Бамба, 1:1 — 22 Ламкель, 1:2 — 58 Катерис
Реймс — Тулуза 2:3 (0:3)
Голы: 0:1 — 11 Мависса, 0:2 — 31 Бабика, 0:3 — Даллинга (пен), 1:3 — 49 Теума, 2:3 — 90+1 Акамье
Брест — Ницца 0 :0
Лион — Марсель 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 37 Ляказетт