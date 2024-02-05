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Марсель проиграл Лиону, Монако сыграл вничью с Гавром: результаты матчей 20-го тура Лиги 1

Результаты матчей 20 тура Лиги 1

В 20-м туре французской Лиги 1 состоялось 6 матчей.

Чемпионат Франции — Лига 1  20 тур, 4 февраля

Монако — Гавр 1:1 (0:0)

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Голлы: 1:0 — 63 Бен Эддер, 1:1 — 65 Фофана (авт)

Лилль — Клермон 4:0 (4:0 )

Голлы: 1:0 — 10 Дэвид, 2:0 — 24 Андре, 3:0 — 38 Дэвид, 4:0 — 40 Жегрова

Мец — Лор’ян 1:2 (1:1)

Голлы:0:1 — 19 Бамба, 1:1 — 22 Ламкель, 1:2 — 58 Катерис

Реймс — Тулуза 2:3 (0:3)

Голы: 0:1 — 11 Мависса, 0:2 — 31 Бабика, 0:3 — Даллинга (пен), 1:3 — 49 Теума, 2:3 — 90+1 Акамье

Брест — Ницца 0 :0

Лион — Марсель 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 37 Ляказетт

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