Между Реалом и Жироной два очка, Барселона приблизилась к лидерам. Турнирная таблица Ла Лиги

Валенсия претендует на еврокубки

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto

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Из команд первой четверки Ла Лиги в 23-м туре удалось победить только “Барселона”, которая справилась с “Алавесом”. Мадридское дерби меж “Реалом” и “Атлетико” закончилось ничьей, поделили очки между вторая (“Жирона”) и шестая (“Реал Сосьедад”) команды чемпионата, что тоже сыграло на руку “Барсе”.

“Валенсия” Романа Яремчука на седьмом месте. “Альмерия” все еще без побед.

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1 "Реал" Мадрид 23 18 4 1 48-15 +33 58 2 "Жирона" 23 17 5 1 52-25 +27 56 3 "Барселона" 23 15 5 3 47-30 +17 50 4 "Атлетико" 23 15 3 5 45-25 +20 48 5 "Атлетик" 23 13 6 4 42-21 +21 45 6 "Реал Сосьедад" 23 9 10 4 32-21 +11 37 7 "Валенсия" 23 10 5 8 29-27 +2 35 8 "Бетис" 23 8 11 4 26-25 +1 35 9 "Лас-Пальмас" 23 9 5 9 23-20 +3 32 10 "Хетафе" 23 7 9 7 29-31 -2 30 11 "Алавес 23 7 5 11 23-30 -7 26 12 "Осасуна" 23 7 5 11 26-36 -10 26 13 "Райо Вальекано" 22 5 9 8 19-28 -9 24 14 "Вильярреал" 23 6 6 11 33-45 -12 24 15 "Сельта" 23 4 8 11 24-32 -8 20 16 "Мальорка" 23 3 11 9 19-30 -11 20 17 "Севилья" 22 3 8 11 27-36 -9 17 18 "Кадис" 23 2 11 10 15-31 -16 17 19 "Гранада" 23 2 6 15 23-45 -22 12 20 "Альмерия" 23 0 6 17 22-51 -29 6

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