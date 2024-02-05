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Овечкин рассказал, что хорошо отдохнул в Дубае

Уэйн Руни и Александр Овечкин в Дубае. Фото Соцсети

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал об отдыхе в Дубае во время перерыва в регулярном чемпионате НХЛ.

29 января россиянин сделал репост фото с экс-нападающим сборной Англии Уэйном Руни.

«Я прекрасно провел время с семьей и детьми. Это было довольно круто. Я хорошо отдохнул, несмотря на довольно долгий перелет, это того стоило. Пообщался с женой и друзьями», — сказал Овечкин на видео, которое опубликовала пресс-служба «Вашингтона».

Ранее 38-летний форвард вошел в пятерку самых медленных игроков сезона в НХЛ.

В этом сезоне регулярного чемпионата Овечкин провел 44 матча и набрал 31 очко (9+22).

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