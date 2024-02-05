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Футбол

Реал с Луниным не удержал победу над Атлетико: результаты матчей Ла-Лиги

Результаты матчей 23-го тура испанской Ла-Лиги

Сегодня, 4 февраля, состоялось 4 матча в рамках 23-го тура испанской Ла -Лиги.

Чемпионат Испании — Ла-Лига
23 тур, 4 февраля

Вильярреал — Кадис 0:0

Осасуна — Сельта 0:3 (0:2)

Голлы: 0:1 — 24 Ларсен, 0:2 — 25 де ла Торре, 0:3 — 90 Дувикас

Бетис — Хетафе 1:1 (1:1)

Голлы: 0:1 — 8 Гринвуд (пен), 1:1 — 35 Иско (пен)

Реал — Атлетико 1:1 (1:0)

Гл: 1:0 — 20 Диас, 1:1 — 90+3 Льоренте

< Андрей Лунин отыграл весь матч и сделал 4 сейва.

champion.com.ua

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