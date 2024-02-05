Футбол
Реал с Луниным не удержал победу над Атлетико: результаты матчей Ла-Лиги
Результаты матчей 23-го тура испанской Ла-Лиги
Сегодня, 4 февраля, состоялось 4 матча в рамках 23-го тура испанской Ла -Лиги.
Чемпионат Испании — Ла-Лига
23 тур, 4 февраля
Вильярреал — Кадис 0:0
Осасуна — Сельта 0:3 (0:2)
Голлы: 0:1 — 24 Ларсен, 0:2 — 25 де ла Торре, 0:3 — 90 Дувикас
Бетис — Хетафе 1:1 (1:1)
Голлы: 0:1 — 8 Гринвуд (пен), 1:1 — 35 Иско (пен)
Реал — Атлетико 1:1 (1:0)
Гл: 1:0 — 20 Диас, 1:1 — 90+3 Льоренте
< Андрей Лунин отыграл весь матч и сделал 4 сейва.