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Семья Дженнаро Гаттузо стала жертвой вымогательств со стороны итальянской мафии

Неприятности в семье легенды Милана

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Семья главного тренера "Марселя" Дженнаро Гаттузо стала жертвой вымогательства со стороны калабрийской мафиозной организации под названием "Ндрангета".

    Все началось с того, что отец Гаттузо планировал установить фотоэлектрические панели на принадлежащей ему земле. Для этого проекта он получил финансирование в размере 80 000 евро. После этого преступники потребовали деньги и пытались оказывать давление на мужчину, дважды осуществив поджёг машины его дочери.

    В итоге Гаттузо-старший подал заявление в полицию, после чего началось расследование, включая прослушивание телефонных разговоров. На одном из них, согласно данным, обнародованным в субботу газетой Il Fatto Quotidiano, сестра Гаттузо разговаривает с другом и указывает, что ее брат заплатил бы заявленную сумму в 3000 евро для разрешения ситуации. Расследование привело к аресту двух мужчин, связанных с "Ндрангетой". Расследование продолжается.

    Напомним, что Гаттузо возглавил "Марсель" 27 сентября 2023 года. Его соглашение рассчитано до лета 2024 года.

    www.ua-football.com

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