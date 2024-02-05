Футбол
Серия А. Рома Де Росси высвободилась и разгромила
«Кальяри» Клаудио Раньери стал жертвой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 23-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" — "Кальяри" 4:0
Голы: Лоренцо Пеллегрини 2, Дибала 23, 51 (пен.), Хюйсен 59
"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Льоренте (Хюйсен 55), Анхелиньо (Р. Кристенсен 58), Кристанте, Паредес, Лоренцо Пеллегрини (Бове 55), Дибала (Бальданци 74), Эль-Шаарави (Залевски 55), Лукаку
"Кальяри": Скуффет, Доссена (Виола 62), Мина (Витеска 67), Оберт, Дзаппа, Прати (Гаэтано 62), Макумбу, Нандес (Ди Пардо 75), Ацци (Лувумбо 62), Лападула, Петанья
Предупреждения: Паредес 66 — Нандес 65