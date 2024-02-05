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Футбол

Серия А. Рома Де Росси высвободилась и разгромила

«Кальяри» Клаудио Раньери стал жертвой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Серия А. 23-й тур

    Рим. "Стадио Олимпико"

    "Рома" — "Кальяри" 4:0

    Голы: Лоренцо Пеллегрини 2, Дибала 23, 51 (пен.), Хюйсен 59

    "Рома": Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Льоренте (Хюйсен 55), Анхелиньо (Р. Кристенсен 58), Кристанте, Паредес, Лоренцо Пеллегрини (Бове 55), Дибала (Бальданци 74), Эль-Шаарави (Залевски 55), Лукаку

    "Кальяри": Скуффет, Доссена (Виола 62), Мина (Витеска 67), Оберт, Дзаппа, Прати (Гаэтано 62), Макумбу, Нандес (Ди Пардо 75), Ацци (Лувумбо 62), Лападула, Петанья

    Предупреждения: Паредес 66 — Нандес 65

    www.ua-football.com

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