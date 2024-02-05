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Футбол

Шестеркин о спаде: «Мне нужно играть намного лучше и вновь начать получать удовольствие от хоккея»

Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин заявил, что намерен вернуть оптимальную форму после паузы в НХЛ на Матч звезд.

«Мне нужно все перевернуть. Сделать разворот на 180 градусов. У меня не очень хорошая статистика в этом сезоне, но я упорно работаю. Думаю, иногда дело в том, что я пытаюсь быть лучше, иногда мне не везет. Я отлично провел неделю, надеюсь, это поможет. И надеюсь, что шайба начнет больше меня любить. Надо играть намного лучше и вновь начать получать удовольствие от хоккея», — приводит Lohud слова Шестеркина.

В сезоне-2023/24 Шестеркин принял участие в 32 матчах «Рейнджерс», 28-летний россиянин отразил 89,9 процента бросков при коэффициенте надежности 2,86 — это худшие показатели спортсмена за все время в НХЛ.

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