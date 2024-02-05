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УПЛ опубликовала расписание матчей 18 тура

Откроет вторую часть чемпионата игра между ЛНС и Кривбассом.

<img title="УПЛ опубликовала расписание матчей 18 тура" src="/wp-content/uploads/2024/02/3c017795232a3ae0619cc8dc231c2d23.jpg" alt="УПЛ опубликовала расписание матчей 18 тура

УПЛ опубликовала расписание поединков 18 тура, которое будет первым в 2024 году.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Стартует тур 23 февраля матчем ЛНЗ — Кривбасс .  Игры не будут играть 24 февраля  — на годовщину начала полномасштабной российской агрессии.

Расписание 18 тура УПЛ:

23 февраля (пятница)

ЛНЗ — Кривбасс — 15:30

25 февраля (воскресенье)

Днепр-1 — Минай — 13:00

Вересс — Колосс — 13:00

Металлист 1925 — Динамо — 15:30

Движение — Полесье — 18:00

26 февраля (понедельник)

Заря — Ворскла — 13:00

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Оболонь — Черноморец — 15:30

Александрия — Шахтер — 18:00

Напомним, стадионы в Минаи и Ужгороде допущены к УПП, хотя отсутствует освещение.

champion.com.ua

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