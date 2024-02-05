Футбол
УПЛ опубликовала расписание матчей 18 тура
Откроет вторую часть чемпионата игра между ЛНС и Кривбассом.
<img title="УПЛ опубликовала расписание матчей 18 тура" src="/wp-content/uploads/2024/02/3c017795232a3ae0619cc8dc231c2d23.jpg" alt="УПЛ опубликовала расписание матчей 18 тура
УПЛ опубликовала расписание поединков 18 тура, которое будет первым в 2024 году.
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Стартует тур 23 февраля матчем ЛНЗ — Кривбасс . Игры не будут играть 24 февраля — на годовщину начала полномасштабной российской агрессии.
Расписание 18 тура УПЛ:
23 февраля (пятница)
ЛНЗ — Кривбасс — 15:30
25 февраля (воскресенье)
Днепр-1 — Минай — 13:00
Вересс — Колосс — 13:00
Металлист 1925 — Динамо — 15:30
Движение — Полесье — 18:00
26 февраля (понедельник)
Заря — Ворскла — 13:00
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Оболонь — Черноморец — 15:30
Александрия — Шахтер — 18:00
Напомним, стадионы в Минаи и Ужгороде допущены к УПП, хотя отсутствует освещение.