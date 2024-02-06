Чемпион Европы-2016 обвиняется в изнасиловании

Очередной подобный случай

El Periodico

Сегодня, 6 февраля, полузащитник "Бетиса" Вильям Карвалью предстанет перед Инструкционным судом Севильи для того, чтобы дать показания по делу об изнасиловании, в котором как обвиняемый по делу о сексуальном насилии.

Как сообщает OkDiario, в августе прошлого года 31-летний футболист, находясь в Мадриде, пригласил в свой гостиничный номер девушку, где склонил ее к употреблению запрещенных веществ, после чего совершил по отношению к ней насильственные действия сексуального характера.

События произошли в августе прошлого года в столице Андалусии. Карвалью пригласил жертву, проживающую на Ибице, в Севилью. Девушка встретилась с футболистом в ресторане, а оттуда они пошли в ночной клуб. На следующее утро, по утверждениям, женщина проснулась в гостинице с явными следами насилия на теле и не помня, что произошло.

Потерпевшая вспомнила в своей жалобе сотрудникам отдела опеки семьи и женщин (UFAM), что футболист "крепко схватил ее за шею и заставил сделать феляцию". Также она заверила, что "прекрасно помнит образ Вильяма на ней в постели". Камеры известного отеля в Севилье зафиксировали, как Карвалью поднялся с девушкой в гостиничный номер ранней ночью. Через два часа после входа в комнату, около 7:00, игрок сборной Португалии скрылся. Полиция расследует события в открытом производстве.

По данным источника, в связи с этим инцидентом "Бетис" решил избавиться от игрока. Главным претендентом на португальца является турецкий "Бешикташ".

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