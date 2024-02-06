Кристиан Эриксен может изменить клуб

<img title="Эриксен близок к переходу в Галатасарай" src="/wp-content/uploads/2024/02/947adef37aff5cda6e832045c6153e20.jpg" alt="Эриксен

Полузащитник Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен в ближайшее время может перейти в турецкий Галатасарай на правах аренды.

Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, арендное соглашение будет включать в себя опцию выкупа.

В случае, если сторонам удастся договориться обо всех условиях сделки, датский футболист сразу же вылетит в Турцию, поскольку трансферное окно в этом чемпионате закрывается 9 февраля.

< Напомним, в нынешнем сезоне Эриксен принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Юнайтед хочет играть за сборную Украины.

champion.com.ua