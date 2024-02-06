Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пройдет программу помощи игрокам НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

31-летний россиянин покинул расположение клуба на неопределенный срок. 5 февраля сообщалось, что хоккеист пропустил тренировку «Кэпиталз» по личным причинам.

Программа помощи игрокам НХЛ работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости.

15 января стало известно, что другой российский хоккеист, нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин пройдет программу помощи игрокам НХЛ.

В сезоне-2023/24 Евгений Кузнецов провел 43 матча за «Вашингтон» и набрал 17 (6+11) очков.

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