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Группа для Украины. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Где и когда смотреть онлайн
Жеребьевка Лиги наций 2024/25: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол «
УЕФА
В четверг, восьмого февраля 2024-го года, состоится процедура жеребьевки группового раунда Лиги наций 2024/25. В процедуре будет участвовать и сборная Украины.
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Она будет фигурировать в Дивизионе В, будет посеяна из второй корзины. Следовательно, соперниками Украины будут три сборные – по одной из первой, третьей и четвертой корзин.
Потенциальные соперники:
Жеребьевка Лиги наций состоится в четверг, восьмого февраля, в 19:00. Онлайн прямая видеотрансляция в Украине будет доступна на видеосервисе MEGOGO — MEGOGO Футбол 1.
Трансляция матча
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Трансляція жеребкування Ліги націй 2024/25 Смотреть трансляцию
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