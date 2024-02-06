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Группа для Украины. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Где и когда смотреть онлайн

Жеребьевка Лиги наций 2024/25: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол «

УЕФА

    • В четверг, восьмого февраля 2024-го года, состоится процедура жеребьевки группового раунда Лиги наций 2024/25. В процедуре будет участвовать и сборная Украины.

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    Она будет фигурировать в Дивизионе В, будет посеяна из второй корзины. Следовательно, соперниками Украины будут три сборные – по одной из первой, третьей и четвертой корзин.

    Потенциальные соперники:

  • первая корзина — Австрия, Чехия, Англия, Уэльс;
  • третья корзина — Словения, Ирландия, Албания, Черногория;
  • четвертая корзина — Грузия, Греция, Турция, Казахстан.

    • Жеребьевка Лиги наций состоится в четверг, восьмого февраля, в 19:00. Онлайн прямая видеотрансляция в Украине будет доступна на видеосервисе MEGOGO — MEGOGO Футбол 1.

    Трансляция матча

    Группа для Украины. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Где и когда смотреть онлайн

    Группа для Украины. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Где и когда смотреть онлайн

    Группа для Украины. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Где и когда смотреть онлайн

    В эфире

    Группа для Украины. Жеребьевка Лиги наций 2024/25. Где и когда смотреть онлайн

    Трансляція жеребкування Ліги націй 2024/25 Смотреть трансляцию

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