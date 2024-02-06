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Футбол

Иордания – Южная Корея. Анонс и прогноз матча полуфинала Кубка Азии на 06.02.2024

Вторая встреча за последние несколько недель

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Кубок Азии, 1/2 финала

    6 февраля, 17:00. "Ахмад бин Али" (Аль-Райян)

    Главный арбитр: Мохаммед Абдулла Хассан Мохамед (ОАЭ)

    Зміст

  • Новости Иордании
  • Новости Южной Кореи
  • Последние пять матчей Иордании и Южной Кореи
  • Последние пять личных встреч между соперниками
  • Ставки и коэффициенты на матч Иордания – Южная Корея
  • Прогноз матча Иордания – Южная Корея от UA-Football

    • Иорданцы и корейцы уже встречались в текущем розыгрыше Кубка Азии. На стадии группового этапа более сильного они не смогли обнаружить. Тогда команды выдали отличную результативную ничью, хоть и с ощутимым преимуществом Сона и компании в игре. На этот раз одинаковых цифр на табло не будет достаточно.

    Иордания – Южная Корея. Анонс и прогноз матча полуфинала Кубка Азии на 06.02.2024

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    Новости Иордании

    Групповой этап для подопечных Хусейна Амут дался довольно неровно. Начали они с победы, разгромив итогового аутсайдера квартета Малайзию. Далее была вышеупомянутая игра против Южной Кореи, в которой удалось вырвать ничью только благодаря чудесному несколькоминутному отрезку в конце первого тайма. А вот в последнем туре иорданцы проиграли Бахрейну и вынуждены были с третьего места группы смотреть на результаты других квартетов. В итоге удалось выйти в плей-офф.

    Результаты в играх на вылет были более яркими. В обоих раундах были одержаны победы в основное время. Однако сценарий впечатляет, особенно матча 1/8 финала против Ирака. Иорданцы первые забили, но в середине второго тайма дважды подряд пропустили. Впоследствии команда Хусейна Амута осталась играть в большинстве и смогла вырвать не то что ничью, а победу в компенсированное время благодаря голам на 90+5 и 90+7 минуте. Сказка. В поединке четвертьфинала против Таджикистана все было легче: автогол игрока команды соперников на 66-й минуте так и стал единственным в этом матче.

    Кадры хозяев

    Практически все футболисты сборной Иордании представляют либо внутренний чемпионат, либо соревнования стран Ближнего Востока, либо Малайзию. Есть только один футболист, выступающий в Европе: полузащитник "Монпелье" Муса Аль-Тамари. Он только в этом сезоне присоединился к французскому чемпионату, однако сразу же стал основным. Атакующий моторчик сборной.

    Новости Южной Кореи

    На этом турнире корейцы еще не проигрывали, однако и результаты у них очень интересные: четыре ничьих в основное время в пяти матчах. Групповой этап они начали с победы над Бахрейном, который, как мы знаем, стал в итоге лидером квартета (и уже вылетел от Японии). Далее последовали два подряд ничейных результата с очень результативными счетами: против Иордании и Малайзии. Для последних это был единственный набранный зачетный пункт на турнире, который они вырвали на 90+15 минуте. Вот такой парадокс.

    В рамках плей-офф корейцы вспоминали о результате только в компенсированное ко второму тайму время. Сначала против Саудовской Аравии удалось вырвать ничью на 90+9 минуте. В итоге все дошло до серии пенальти, где Сон и компания праздновали победу. В четвертьфинале спасти ничью в основное время удалось чуть-чуть быстрее – на 90+6 минуте благодаря пенальти. В этом случае уже экстра-тайм стал решающим: Сон Хин Мин прямым ударом со штрафного вывел свою команду в следующий раунд.

    Кадры гостей

    У корейцев гораздо больше звезд в составе. Во-первых, это многолетний лидер и капитан Сон Хин Мин. Далее – его партнер по АПЛ, нападающий "Вулверхэмптона" Хван Хи Чан. Также Кан Ин Ли из ПСЖ, Дже Сон Ли из “Майнца”, Ким Мин Дже из “Баварии” и представители менее статусных европейских и азиатских чемпионатов.

    Последние пять матчей Иордании и Южной Кореи

    Последние пять встреч хозяев

  • 02.02. Таджикистан – Иордания 0:1
  • 29.01. Ирак – Иордания 2:3
  • 25.01. Иордания – Бахрейн 0:1
  • 20.01. Иордания – Южная Корея 2:2
  • 15.01. Малайзия – Иордания 0:4

    • Последние пять встреч гостей

  • 02.02. Австралия – Южная Корея 1:2 (после д. ч.)
  • 30.01. Саудовская Аравия – Южная Корея 1:1 (2:4 в п. п.)
  • 25.01. Южная Корея – Малайзия 3:3
  • 20.01. Иордания – Южная Корея 2:2
  • 15.01. Южная Корея – Бахрейн 3:1

    • Последние пять личных встреч между соперниками

    20.01.24. Иордания – Южная Корея 2:2 (Кубок Азии-2023)

    14.11.14. Иордания – Южная Корея 0:1 (ТМ)

    05.09.08. Южная Корея – Иордания 1:0 (ТМ)

    07.06.08. Иордания – Южная Корея 0:1 (Квалификация на ЧМ-2010)

    31.05.08. Южная Корея – Иордания 1:2 (Квалификация на ЧМ-2010)

    Ставки и коэффициенты на матч Иордания – Южная Корея

    Иордания – Южная Корея. Анонс и прогноз матча полуфинала Кубка Азии на 06.02.2024

    7.00 3.95 1.54 Узнать больше

    Прогноз матча Иордания – Южная Корея от UA-Football

    Для иорданцев полуфинал Кубка Азии – это высшее достижение в истории. Они сюда попали в том числе благодаря случайностям и удачи. Иначе сложно объяснить, когда команда с далеко не самыми сильными индивидуальностями входит в четверку лучших на наиболее людном континенте планеты. В то же время Южная Корея весь турнир любит совать себе палки в колеса. Не исключено, что так будет и сегодня. Тем более что за Иорданию играет климат: катарская погода иорданцам более привычна, чем корейцам. Прогноз: Обе забьют (Кф 2,26).

    www.ua-football.com

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