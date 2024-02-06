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Клозе: Больше всего меня поражает техника удара Кейна. Если бы я имел хотя бы 5% от этого

Мирослав рассказал о форварде Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Бывший игрок "Баварии" Мирослав Клозе высказался о форварде Харри Кейне.

    "Я прогнозировал для Кейна не менее 20-25 голов, но это оказалось слишком мало. Больше всего меня поражает его техника удара. Если бы я имел хотя бы 5% от этого, я бы, наверное, забивал 30 голов на Чемпионате мира (смеется)".

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    "Он как теннисист во время подачи. То что они делают запястьем, Кейн делает ногой и лодыжкой. У него всегда одна и та же поза, но он каждый раз по-другому размахивает ногой. Вратари не могут предугадать его удары", — добавил Клозе.

    Харри присоединился к "Баварии" в 2023 году из "Тоттенхэма". В этом сезоне Бундеслиги он забил 24 гола и отдал 5 ассистов в 20 матчах.

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